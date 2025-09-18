سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 18-09-2025

نزل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.3665، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، ما يعزز من فرص تعافيه في الفترة القادمة.