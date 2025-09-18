سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 18-09-2025

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات شديدة التقلب على مستوياته اللحظية الأخيرة، حيث انخفض ليصل إلى مستهدفنا السعري عند الدعم المحوري 1.3725، وعلى اثر تماسك هذا الدعم قفز السعر بعدها ارتفاعاً ليمدد من مكاسبه السابقة والتي تهدف إلى تقليص جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في الوقت الذي يحاول فيه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.