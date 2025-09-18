سعر الفضة يغير مساره نحو الهبوط – توقعات اليوم – 18-09-2025

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ويأتي هذا الاداء بعد هبوط مفاجئ وعنيف على اثر ثبات مستوى المقاومة 0.6680، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.