5 أضرار صحية خطيرة يسببها نقص فيتامين د في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

فيتامين د من الفيتامينات الضرورية لصحة الإنسان، إذ يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الجهاز المناعي، دعم صحة العظام، وتنظيم العديد من وظائف الجسم الحيوية.

ومع ذلك، فإن نقص فيتامين د منتشر عالميًا، يؤدي إلى مضاعفات صحية متعددة تؤثر على جودة الحياة.

في هذا التقرير نستعرض لكم 5 أضرار صحية خطيرة تنجم عن نقص هذا الفيتامين الحيوي، وفق موقعي"هيلث لاين"، "ويب ميد".

ضعف العظام وزيادة خطر الكسور

فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لتكوين العظام وقوتها.

نقصه يؤدي إلى ضعف العظام، مما يسبب هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور، خاصة لدى كبار السن. كما يمكن أن يسبب مرض "لين العظام" عند البالغين، و"التقزم" عند الأطفال.

ضعف جهاز المناعة وزيادة الالتهابات

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تقوية الجهاز المناعي، والنقص فيه يضعف القدرة على مقاومة الالتهابات والفيروسات.

الإرهاق والتعب المزمن

أحد أعراض نقص فيتامين د هو الشعور بالإرهاق المستمر والتعب، حتى مع النوم الكافي. يمكن أن يؤثر هذا النقص على الوظائف الحيوية للخلايا، مما يسبب انخفاضًا في مستويات الطاقة والأداء العام للجسم.

مشاكل في الصحة النفسية

نقص فيتامين د مرتبط بزيادة خطر الاكتئاب واضطرابات المزاج.

تلعب مستوياته دورًا في تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ مثل السيروتونين، التي تؤثر على المزاج والشعور بالسعادة.

ضعف العضلات ومشاكل في التوازن

فيتامين د ضروري لصحة العضلات، ونقصه قد يؤدي إلى ضعف العضلات، وصعوبة في المشي أو فقدان التوازن، مما يزيد من خطر السقوط خصوصًا لدى كبار السن.