الامارات | هاتفك الذكي يتعرض للسخونة.. «لينوفو» توفر حلاً بـ28 دولاراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة لينوفو مروحة جديدة تعمل على تبريد الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة الألعاب الجوالة.

وأوضحت الشركة الصينية أنها توفر مشبكاً لتثبيت المروحة Legion mobile cooler الجديدة على الهواتف الذكية، التي يبلغ عرضها الأقصى 91 ملم.

وبالنسبة للحواسيب اللوحية وأجهزة الألعاب الجوالة، فإن «لينوفو» توفر لاصقاً مغناطيسياً يثبت على الجزء الخلفي من الجهاز؛ حيث تلتصق المروحة به مغناطيسياً، مع إمكانية إزالة اللاصق دون ترك أي بقايا عند الحاجة.

وتعتمد مروحة لينوفو على عنصر تبريد كهربائي حراري، مُصمّم لتبريد سطح المروحة إلى «-3 درجات مئوية»، مع إمكانية ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة على ثلاثة مستويات، وفي أعلى مستوى تصل المروحة إلى 5000 لفة في الدقيقة بمستوى ضوضاء 30 ديسيبل.

ويتم إمداد المروحة بالطاقة عبر منفذ USB-C، كما أنها مزودة بإضاءة RGB لإثارة حماس عشاق الألعاب.

وتتوافر المروحة الجديدة نظير سعر يبلغ نحو 28 دولاراً.