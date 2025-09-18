مونديال طوكيو: اسحاق ناضر بطل 1500 م من عائلة مغربية رياضية

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : سطّر العداء البرتغالي اسحاق ناضر المتحدر من عائلة مغربية رياضية انجازا غير مسبوق باحرازه ذهبية سباق 1500 م خالف بها التوقعات في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

لم يسبق أن فاز بميدالية في 1500 م، ولكن في العاصمة اليابانية حقق احدى اكبر المفاجآت بعد تسارع قويّ عند المقطع الأخير ليجتاز خط النهاية بـ 3:34.10 دقائق، باعثا برسالة إلى جميع المشككين به "انتقدني بعض الناس وقالوا إنني لن أحقق هذا أبدا ولكن أنا هنا. بطل العالم وأول رياضي برتغالي يفوز بالميدالية الذهبية العالمية في سباق 1500 م".

أكد ناصر الذي تفوق على البريطاني جايك وايتمان والكيني رينولد تشيرويوت انه يطمح الآن إلى حصد المزيد من الميداليات الذهبية "في العام المقبل، سأشارك في بطولة أوروبا كبطل العالم، وفي بطولة العالم التي تليها (في بكين عام 2027)، لذا سأُنظم إيقاعي وأُركز على كل حدث على حدة".

ولد ابن الـ26 عاما في فارو لأب مغربي هو يوسف ناضر وأم برتغالية.

عقب فوزه قال ناضر الذي لا يجيد تكلم اللغة العربية لوكالة فرانس برس "والدي هو يوسف ناضر وعمي حسن ناضر، وهما لاعبا كرة قدم سابقا".

وتابع "والدي مغربي. أنا برتغالي ولدت في البرتغال وأشعر أني برتغالي".

التحق عمه حسن ناضر بنادي الوداد الرياضي وهو في سن الـ17 عاما وانضم للفريق الاول موسم 1984 1985.

تحت اشراف المدرب الفرنسي جان فنسان تحوّل إلى الهداف الاول للوداد وللدوري أعوام 1986 و1987 و1989. بلغ رصيده الاجمالي 47 هدفا في 6 أعوام.

جذب أنظار الأندية الأوروبية واحترف في عام 1990 مع ريال مايوركا الاسباني قبل أن ينتقل بعد عامين إلى الدوري البرتغالي حيث دافع عن الوان فريقي فارنسي وبنفيكا وامضى في البرتغال 10 أعوام.

بات الهداف الإفريقي التاريخي للدوري البرتغالي برصيد 94 هدفا في 219 مباراة.