الامارات | لكزس تطلق سيارة فاخرة جديدة.. كهربائية بمستوى راحة كبير

أطلقت شركة لكزس سيارتها الفاخرة RZ الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RZ الجديدة تتوافر بنسخة RZ 350e بقوة 224 حصان ومدى سير يصل إلى 568 كلم، وبنسخة RZ 500e بقوة 380 حصان ومدى سير 456 كلم وبنسخة RZ 550e بقوة 408 حصان ومدى سير 440 كلم.

وتُحقق السيارة تسارعاً من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 4ر4 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 180 كلم/س.

وتُظهر السيارة ثباتاً متميزاً على الطرق المتعرجة، خاصة بفضل نظام الدفع الرباعي Direct4 الذي يعزز التوازن والجر. كما أن التوجيه يستجيب بدقة سواء في النسخ التقليدية أو المزودة بتقنية Steer-by-Wire.

وتوفر السيارة تقنيات عديدة، منها نظام تثبيت السرعة التفاعلي ونظام المساعدة في الزحام ومراقبة النقاط العمياء وشاشة عرض رأسية وشاحن لاسلكي.

وتوفر لكزس RZ مستوى راحة كبيراً في المقصورة الداخلية، مدعوماً بعزل صوتي فعّال وزجاج عازل للضوضاء، كما أن نظام التعليق مضبوط ليكون ثابتاً دون أن يكون قاسياً.

كما توفر المقاعد دعماً جانبياً جيداً، في حين أن الشاشة اللمسية المركزية سهلة الاستخدام، فضلاً عن أن المساحة الداخلية كافية حتى للركاب طوال القامة في المقاعد الخلفية.

وتسع السيارة ما يصل إلى 1451 لتراً، ما يجعلها مناسبة للعائلات أيضاً.