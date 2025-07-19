الامارات | تلفزيون جوّال وزنه 4 كغم.. ببطارية ويمكن نقله بحرية داخل المنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية عن تلفازها الذكي StandbyME 2 الجوال الجديد، الذي يأتي مزوداً ببطارية، ويمكن نقله بحرية داخل المنزل بفضل الحامل المدمج والبطارية الداخلية، كما يمكن فصل الشاشة عن الحامل بسهولة وتعليقها على الحائط أو تثبيتها باستخدام قاعدة قابلة للطي على الطاولة أو حتى على الأرض.

ويتميّز التلفاز الذكي بقدرته على التعرف تلقائياً على اتجاه الوضع – سواء كان رأسياً أو أفقياً – ليقوم بضبط عرض الصورة وفقا لذلك. ويعمل التلفاز بنظام التشغيل webOS، الذي يوفّر جميع تطبيقات البث المعروفة، كما يتيح بث المحتوى لاسلكياً من الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية.

ويأتي التلفاز بشاشة بحجم 27 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1440 بيكسل وبمعدل تحديث صورة يبلغ 60 هرتز، مع إضاءة خلفية من نوع Edge-LED، كما ينبض المعالج Alpha 8 AI السريع.

ويشتمل التلفاز الذكي الجوال، الذي يبلغ وزنه 3ر4 كغم، على ميكروفونات مدمجة تتيح التحكم الصوتي الكامل دون الحاجة إلى استخدام جهاز التحكم عن بُعد، والذي يمكن تثبيته مغناطيسياً على هيكل التلفاز، كما أنه يشتمل على سماعتين ستريو بقدرة 10 وات.

وتتراوح فترة تشغيل البطارية من ثلاث إلى أربع ساعات، مع إمكانية توصيل باور بانك عبر منفذ USB-C لتمديد فترة التشغيل أثناء التنقل.

وتؤكد «إل جي» التزامها بتوفير تحديثات للبرمجيات لمدة خمس سنوات لهذا الطراز.