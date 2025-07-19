تحذير من خطأ شائع قبل طهي الكبدة.. ينقل بكتيريا قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت مؤخرًا تحذيرات كثيرة حول خطورة غسل الكبدة بالماء قبل طهيها، وأن هذا قد "يدمر حياتك.

وقال الدكتور أحمد صلاح، خبير التغذية العلاجية، إن الكبدة النيئة، مثل أي لحم نيء، قد تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، عند غسل الكبدة تحت الماء الجاري في الحوض، يمكن أن تتناثر قطرات الماء المحملة بالبكتيريا على الأسطح المحيطة مثل الأواني، الأطباق، مقابض الحنفيات، أو حتى على الأطعمة الأخرى القريبة.

وأكد "صلاح" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن التلوث المتبادل الناجم عن غسل الكبدة في حوض الأطباق يمكن أن يؤدي إلى تسمم غذائي إذا لم يتم تنظيف وتطهير هذه الأسطح بشكل صحيح بعد ذلك".

وتابع أنّ الكبدة نسيج مسامي، وغسلها بالماء يمكن أن يجعلها تمتص الماء الزائد، هذا قد يؤثر على قوامها أثناء الطهي، ويجعلها أقل طراوة أو أكثر جفافًا، ويؤثر على نكهتها النهائية.

واختتم "صلاح" بالإشارة إلى أن عملية الطهي نفسها، سواء بالقلي أو الشواء أو السلق، كفيلة بقتل أي بكتيريا ضارة موجودة على الكبدة، بشرط أن تصل درجة الحرارة الداخلية للكبدة إلى المستوى الآمن (71 درجة مئوية / 160 فهرنهايت).

ما البديل لغسل الكبدة؟

ووفقا لموقع "هيلث لاين" فإنه بعد شراء الكبدة، جففها جيدًا باستخدام مناديل ورقية نظيفة، هذا سيساعد على إزالة أي سوائل زائدة أو شوائب سطحية دون نشر البكتيريا، تخلص من المناديل الورقية فورًا.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد التعامل مع الكبدة النيئة، استخدم ألواح تقطيع وأواني منفصلة للحوم النيئة عن تلك المستخدمة للأطعمة الجاهزة للأكل.

نظّف وطهّر جميع الأسطح والأدوات التي لامست الكبدة النيئة جيدًا بالماء الساخن والصابون.

تأكد من طهي الكبدة لدرجة حرارة داخلية آمنة للقضاء على البكتيريا.

اقرأ أيضا:

خطر خفي لقلبك وأسنانك.. احذر تغميس البسكويت في الشاي

ما سر الشعور بالتعب بعد تناول الخبز؟.. مفاجأة

إحداها تبدأ من 17 جنيها.. 4 فواكه تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

أغرب 5 علاجات تجميلية في التاريخ.. أبرزها فضلات التماسيح

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم