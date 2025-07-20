الامارات | امرأة العاشق البخيل تدفع فاتورة التاكسي والعشاء.. وحتى ثمن سجائره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ظنّت امرأة من فلوريدا أنها تتعرّف على شابّ جذاب، وإن كان أكبر سنًا بقليل، يُحبّ ركوب الدراجات وقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ والتنقل بين المقاهي. لكنّها تلقت في النهاية جدول بيانات إكسل وفاتورة بقيمة 249.31 دولارًا أمريكيًا عن الوقت الذي أمضياه معًا.

ووفقًا لمنشور انتشر على موقع "ريديت"، ونقله موقع "فايس" كان الاثنان يتواعدان منذ ما يزيد قليلًا عن شهر، ويخرجان أربع مرات أسبوعيًا. وكتبت المرأة : "كان مُصرًّا جدًّا على مُلاحقتي"، مُوضّحةً أنّه كان يُخطّط لمعظم نزهاتهما، بل ويدفع تكاليف سيارات أوبر من وإلى منزله. لكنّ هذه اللفتات الرومانسية لم تخلُ من مُفارقة. إذ أرسل إليها قائلا "أكره أن أسأل، ولكن هل يُمكنكِ أن تُرسلي لي عبر "فينمو" أو "زيل" بعض المال عن الأسابيع القليلة الماضية؟" مُرفقًا برسالته النصية جدول بيانات كامل يُسجّل جميع التكاليف المُشتركة، وصولًا إلى نوع السجائر التي اشتراها في 28 يونيو.

وشملت التفاصيل كلّ شيء، من فاتورة التاكسي إلى عشاء بقيمة 89 دولارًا إلى فاتورة بار بقيمة 50 دولارًا. وحسب الرجل نصيبها بدقة، حتى أنه لاحظ المشتريات الصغيرة السابقة التي لم تسددها. وأضاف: "أنا في ضيقة مالية بعض الشيء، والمال مصدر توتر في الوقت الحالي مع العمل في وظيفتين"، مقترحًا عليها دفع 100 دولار في الوقت الحالي.

وبعدما أرسلت له المال، طلب منها لاحقًا 90 دولارًا أخرى، هذه المرة لشيء يبدو أنها مدينة به لصديقه.

وقالت المرأة، التي وصفت نفسها بأنها في أوائل العشرينات من عمرها، إن الأمر برمته بدا غريبًا. وكتبت: "بدا الأمر وكأنه معاملة رسمية وغريبة، خاصة أنه كان هو من بدأ جميع الخطط تقريبًا".

وما أربكها أكثر هو أنه لا يزال يريد الاستمرار في رؤيتها بعد إرسال جدول البيانات. قالت: "اعتقدت أننا بدأنا للتو في التعرف على بعضنا البعض وتقاسمنا الأمور بشكل طبيعي، مثل البالغين"، مضيفة أنها دفعت ثمن العشاء والمشروبات أيضًا، دون أن تطلب أي تعويض.