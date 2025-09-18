خفض البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بنك روسيا يعلن عن رفع أسعار صرف الدولار واليورو واليوان

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم عن تحديث أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل الروسي. وقد شهدت هذه التحديثات رفعًا في أسعار الصرف للدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني.

تم رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 16 كوبيكًا مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 82.9987 روبلًا. بينما تم رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 41 كوبيكًا، ليبلغ 98.2994 روبلًا. وأخيرًا، تم رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات، ليصل إلى 11.6623 روبلًا.

هذه القرارات تأتي في إطار سياسة البنك المركزي الروسي لتحديث أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحفيز التجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في روسيا.

بهذه الزيادات، يتوجب على المتعاملين في السوق متابعة الأسعار بدقة واتخاذ القرارات المناسبة والاستفادة من التحديثات الأخيرة في أسعار الصرف. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتغير في الأيام القادمة بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.