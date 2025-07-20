ما أسباب وعلامات متلازمة تململ الساقين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قد لا تكون الوخزات الليلية والحكة والرغبة المستمرة في تحريك الساقين مجرد أعراض للإرهاق بل قد تدل على متلازمة تململ الساقين.

وهذه الحالة مرض عصبي مزمن يتطلب عناية طبية من المتخصصين، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتعد الأحاسيس المزعجة في الساقين مثل الوخز، والحرقة، والحكة، والقشعريرة، والألم المزعج، مع الرغبة الشديدة في تحريكهما خاصة في حالة الهدوء، إضافة إلى الارتعاش اللاإرادي أثناء النوم، أعراض لمرض عصبي مزمن يُعرف بـ متلازمة تململ الساقين، أو داء ويليس-إكبوم.

وتزداد هذه الأعراض عادة في المساء والليل، ما قد يؤدي إلى مشاكل في النوم وتدهور الصحة العامة، وانخفاض جودة الحياة. تتحسن الأعراض مع أي حركة مثل المشي أو التمدد، لكنها تشتد عند الراحة".

وتشير البروفيسورة إلى أن الأسباب المحتملة تشمل الاستعداد الوراثي، ونقص الحديد، واضطراب نظام الدوبامين في الدماغ، بالإضافة إلى أمراض مزمنة مثل القصور الكلوي، وداء السكري، وفقر الدم، وأيضًا بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، ومضادات الهيستامين، وحاصرات بيتا.

ولتأكيد التشخيص، قد يطلب الطبيب فحوصات دم تشمل مستوى الفيريتين وفيتامينات مجموعة B، بالإضافة إلى تخطيط النوم (دراسة النوم)، وتخطيط كهربية العصب والعضل لتقييم وظائف الجهاز العصبي.

وتقول: "يمكن أن يشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك الكافيين والكحول، والإقلاع عن التدخين، إلى جانب ممارسة نشاط بدني معتدل، واستخدام حمامات التباين، وتدليك القدمين قبل النوم، بالإضافة إلى تعويض نقص الحديد والمغنيسيوم وفيتامين B12 إذا ثبت وجود نقص فيها".

وتؤكد أنه في بعض الحالات، قد يكون العلاج الدوائي ضروريا، باستخدام أدوية الدوبامين ومضادات الاختلاج، وإذا تفاقمت الأعراض وأثرت على الحياة اليومية، ينصح بمراجعة طبيب أعصاب أو أخصائي نوم.

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