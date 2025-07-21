الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملعب

طالب أولياء أمور بسرعة الانتهاء من أعمال تجديد ملعب سلطان بن زايد في أبوظبي، الذي يعد من أكبر الملاعب في الإمارة، خصوصاً أنه أحد الملاعب الرئيسة لتدريب أبنائهم على الأنشطة الرياضية في فصل الصيف.

قيادة

شكا سائقون في عجمان من قيام أشخاص بقيادة درّاجات نارية غير مُرخصة على شوارع في مركز المدينة من دون ارتداء السترة الفسفورية، مشيرين إلى أن قيادتهم بهذا الشكل تُشكّل خطراً على حياتهم وارتباكاً كبيراً للسائقين، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

قطط

قال مرتادون لحديقتَي الجاهلي والطوية في العين إنهم يعانون انتشار القطط بشكل كبير، مشيرين إلى أن بعض الزوار يلقون بقايا الأطعمة لهذه القطط، ما يشجع على تكاثرها بسبب هذه التصرفات، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

دراجات

طالب مرتادون للطريق الممتد من واحة دبي للسيليكون باتجاه شارع الخيل، بتكثيف أجهزة الرادار التي تضبط من الجهة الخلفية، جراء قيادة سائقي الدراجات النارية بسرعات عالية وجنونية، تشكل خطراً على حياتهم، وتتسبب في ارتباك كبير للآخرين، خصوصاً التجاوزات بين المركبات بسرعات عالية، مشيرين إلى أن أجهزة الرادار تضبط من الجهة الأمامية فقط، وأرقام الدراجات لا توجد إلا في الجهة الخلفية.

مطاعم

أشاد سكان في أبوظبي بالسماح للمطاعم بفتح أماكن خارجية على الأرصفة المقابلة، إلا أنهم طالبوا بالتحقق من وجود مساحات كافية للمشاة، إذ يفتح بعض المطاعم مساحات كبيرة تعوق سير المشاة على الأرصفة.