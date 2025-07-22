أحدث تسريحات الشعر على طريقة النجمات لإطلالة أنيقة ومريحة في آن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - خلال فصل الصيف، تكثر المناسبات والسهرات ورحلات السفر، وبالتالي أنت تحتاجين إلى اعتماد تسريحات شعر متنوعة ومتجددة، تعززين بها من جمال إطلالتك وتخرجين من روتين تسريحات الشعر اليومية أو العادية التي تعتمدينها في العادة. وليس هناك أفضل من النجمات لتستوحي منهن أجدد تسريحات الشعر، التي يمكنك اعتمادها في مختلف الأوقات، فتختارينها بما يتناسب مع طول وملمس شعرك، وهكذا تخرجين كل يوم بإطلالة جديدة تلفتين بها الأنظار. فسواء كنت ترغبين في اعتماد تسريحات شعر مرفوعة أو منسدلة، تابعينا في هذا المقال، لنقدم لك مجموعة من أحدث تسريحات الشعر على طريقة النجمات في أجدد إطلالاتهن لتتألقي على طريقتهن.

تسريحة الضفيرة الواحدة بأسلوب ذيل الحصان العالي من سيرين عبد النور

سيرين عبد النور أعادت تسريحة الضفيرة إلى الواجهة بأسلوب عصري مميز، حيث اعتمدت ضفيرة واحدة منسدلة انطلاقاً من تسريحة ذيل الحصان العالي. هذه التسريحة تمنحك مظهراً شبابياً وحيوياً، وتُبرز ملامح الوجه بشكل ناعم. يمكنك تنسيقها مع المكياج البرونزي أو النيود، وهي مثالية للسهرات أو الطلات اليومية الأنيقة خلال السفر.

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية الريترو المنسدلة من إلهام علي

تُعد تسريحة الكعكة العالية واحدة من أكثر التسريحات أناقة، وقد أضفت إلهام علي عليها لمسة ريترو ساحرة من خلال الغرة الجانبية المنسدلة بتموج ناعم عند الجبين. هذه التسريحة تليق بالإطلالات الكلاسيكية والفاخرة، وتُضفي طابعاً دراماتيكياً فخماً. كما أنها تبرز تفاصيل الوجه والمكياج بطريقة مثالية.

تسريحة الشينيون الفوضوية مع الغرة النصفية الويفي المنسدلة من فاطمة البنوي

اختارت فاطمة البنوي تسريحة شينيون فوضوية بأسلوب عفوي، جمعت فيها شعرها بشكل عشوائي أنيق عند مؤخرة الرأس، ورافقتها بغرة نصفية مموجة تنسدل على جانبي الوجه. هذه التسريحة تُجسد مزيجاً بين البوهيمية والأناقة، وتمنحك إطلالة رومانسية مثالية لأمسيات الصيف أو الأعراس الخارجية.

تسريحة الشعر الكاريه المبلل المنسدلة مع الغرة المسحوبة إلى الخلف من أسيل عمران

بأسلوب جريء وعصري، اعتمدت أسيل عمران تسريحة الكاريه المبلل، حيث تركت شعرها ينسدل بأسلوب مبلل مائل إلى الخلف، مع غرة مسحوبة لتكشف ملامح وجهها. هذه التسريحة تناسب عاشقات الإطلالات الجريئة والحادة، وتتماشى تماماً مع المكياج السموكي أو النيود اللامع.

تسريحة الشعر الويفي المنسدل المصقولة الجانبية المزينة بأكسسوار ناعم من أصالة

اختارت أصالة نصري تسريحة شعر ويفي منسدلة، صُفّفت بشكل جانبي ومصقول بدقة، وأضافت إليها أكسسواراً ناعماً يزين جانب الرأس. هذه التسريحة تعكس الأناقة والرقي، وتُعتبر خياراً مثالياً للمناسبات الفاخرة أو السهرات الليلية، ويمكنك تنسيقها مع أقراط متدلية أو مكياج مشرق بألوان دافئة.

تسريحة الشعر الكاريه الريترو المنسدل مع الغرة الجانبية من نور علي

بإطلالة مستوحاة من تسريحات الريترو، تألقت نور علي بتسريحة كاريه كلاسيكية، منسدلة بتموجات ناعمة وغرة جانبية أنيقة تغطي جزءاً من الجبين. هذا الأسلوب يعيدنا إلى زمن السينما الذهبية، ويُبرز جمال العنق وتفاصيل المكياج، لا سيما أحمر الشفاه القوي والأيلاينر المجنح، أو مع مكياج ناعم كما فعلت نور.

تسريحة الويفي نصف المرفوعة مع خصلات الشعر المموجة على جانبي الوجه من نانسي عجرم

تُجسد نانسي عجرم الأنوثة الناعمة في تسريحتها نصف المرفوعة ذات التموجات الطبيعية، حيث جمعت الجزء العلوي من شعرها بطريقة بسيطة ومثبّتة خلف الرأس، فيما تركت خصلات ويفي خفيفة تنسدل على جانبي الوجه لتمنحها لمسة رقيقة وحالمة. هذه التسريحة تناسب صاحبات الشعر الطويل أو المتوسط الطول، وتمنح إطلالتك توازناً بين العفوية والرقي، ويمكنك تنسيقها مع فساتين صيفية ناعمة أو إطلالة سهرة بسيطة أو حفل زفاف فخم.

كيف تختارين تسريحتك المثالية بحسب نوع شعرك؟

تمنحك تسريحات النجمات تنوّعاً كبيراً لتختاري منها ما يناسبك، لكن لتحقيق أفضل نتيجة، احرصي على تنسيق التسريحة مع نوع شعرك وطول خصلاتك وطبيعة المناسبة التي تتحضرين لها: