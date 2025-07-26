الامارات | «دبي للرطب».. حلقات خاصة وتقارير مميزة على «سما دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة «سما دبي» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام عن مواكبة فعاليات النسخة الثانية من مهرجان دبي للرطب، الذي يُعدّ منصة رائدة للاحتفاء بشجرة النخيل وإرثها، وتسليط الضوء على مكانتها التاريخية والاجتماعية في الثقافة الإماراتية، وأهمية زراعتها والاعتناء بها. ويأتي ذلك في إطار شراكة المؤسسة الاستراتيجية مع المهرجان، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قاعة الرمال على طريق دبي – العين، وهو ما يعكس التزام «دبي للإعلام» وتوجهاتها الهادفة إلى تقديم محتوى تثقيفي نوعي قادر على إبراز أهمية التراث المحلي وتفاصيله، والتعريف بتقاليد المجتمع الإماراتي وثقافته الأصيلة، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة.

وستتابع القناة فعاليات المهرجان الذي يُعدّ من أبرز الأحداث التراثية والاجتماعية على مستوى إمارة دبي من خلال سلسلة حلقات ستُبث عبر استوديو خاص تقيمه في موقع الحدث الذي يستمر حتى 1 أغسطس المقبل. وستتضمن الحلقات لقاءات حصرية مع منظمي المهرجان والمشاركين فيه لتسليط الضوء على أهمية الحدث، إلى جانب تقارير نوعية ترصد أبرز فعاليات المهرجان ومسابقاته المتنوعة، ومنها: شوط «أكبر عذج – دبي»، و«خلاص دبي» و«نخبة دبي»، و«نخلة البيت دبي» و«نخلة البيت عام» و«خنيزي دبي» و«بومعان عام» و«حلوة دبي عام»، و«نخلة الجهات الحكومية عام»، بالإضافة إلى «كأس الندر» المخصص للأصناف النادرة على مستوى الدولة، إلى جانب الأشواط الرسمية المعتمدة في مثل هذه الفعاليات. كما ستتضمن التغطية تنظيم لقاءات ميدانية مع الزوار والمشاركين، ومسابقات تفاعلية مخصصة للجمهور، فضلاً عن تقارير تسلّط الضوء على شجرة النخيل، وأساليب زراعتها والعناية بها.

وأكدت مديرة قناة «سما دبي»، حمدة البساطة، حرص «دبي للإعلام» على تغطية أبرز الأحداث والفعاليات التي تشهدها دبي، وتقديم الأفضل لمشاهدي قنواتها ومنصاتها الرقمية، لافتةً إلى أهمية مهرجان «دبي للرطب» ودوره في التعريف بالتراث المحلي وجمع نخبة من منتجي الرطب وخبراء التراث. وقالت: «يُعدّ المهرجان من أبرز الأحداث التراثية التي تشهدها دبي، حيث يُشكّل نقطة التقاء بين الثقافة والاقتصاد والموروث الشعبي، ويسهم في إبراز التراث الثقافي المحلي عبر تسليط الضوء على مكانة شجرة النخيل في الحياة الاجتماعية والذاكرة الجمعية، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد». وأشارت إلى أن دعم «دبي للإعلام» وشراكتها الاستراتيجية مع المهرجان ومواكبتها لفعالياته تعكس أهمية دور الإعلام في توثيق التراث المحلي والتعريف بتفاصيله، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة صون التراث والمحافظة عليه، وتحفيزهم على استكشاف ما تمتلكه دبي من إمكانات وقدرات واسعة في تنظيم الفعاليات والأحداث النوعية.

يُشار إلى أن حلقات التغطية الخاصة بالمهرجان ستبث على شاشة قناة «سما دبي» يومياً في تمام التاسعة مساءً وسيتولى تقديمها الإعلامي أحمد الكتبي، كما ستشهد الإعلان عن الفائزين بمسابقات المهرجان.