الامارات | الكشمش.. كنز من الفيتامينات والمعادن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الكشمش كنزاً من الفوائد الصحية؛ إذ إنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وفق خبراء موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وأوضح الخبراء أن الكشمش له ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، ويحتوي الأحمر والأبيض على كميات جيدة من فيتامين سي، بينما تحتوي 100 غرام من الأسود على نحو 175 مليغراماً من فيتامين «ج»، أي ما يقرب من ضعف الحاجة اليومية للبالغين.

ومن المعروف أن فيتامين سي يُعزز جهاز المناعة، ويدعم التئام الجروح، ويُحسّن امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية. ومقارنةً بالفواكه الأخرى، يعد الكشمش الأحمر والأسود غنياً بالحديد، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لتكوين خلايا الدم الحمراء.

ويحتوي الكشمش الأحمر والأبيض على كمية كبيرة من البوتاسيوم المهم لصحة العضلات والأعصاب، كما أنه مهم لضبط ضغط الدم، ومن ثم الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحتوي 100 غرام من الكشمش الأسود على نحو سبعة غرامات من الألياف الغذائية، التي تضمن الشعور بالشبع السريع والدائم، ما يساعد على تنظيم الوزن، كما أنها تُخفض أيضاً مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وتعزز الهضم السليم. فيما يزخر الكشمش الأسود بمادة «الأنثوسيانين»، التي تنتمي إلى مضادات الأكسدة القوية، ومن ثم فهي تحمي الخلايا وتُعزز جهاز المناعة، كما تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان.

ويحتوي الكشمش الأسود على كمية من «الأنثوسيانين» تفوق الكشمش الأحمر بـ10 أضعاف.