الامارات | الإعدام لكويتي وزوجته ضربا خادمة حتى الموت

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لكويتي وزوجته ضربا خادمة حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بإعدام مواطن كويتي وزوجته لارتكابهما جريمة ضرب أفضى إلى الموت بحق خادمتهما.
وكان المواطن الكويتي وزوجته أقدما على حجز حرية خادمتهما وضرباها بالعصا ومنعاها من العلاج وأرغماها على العمل، واستمرا في ضربها حتى فارقت الحياة.
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