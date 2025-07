أفضل خيارات البلاشر المشمشي.. لمسة الشمس المتوهجة على وجنتيكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:20 صباحاً - في صيف 2025، يسطع لون المشمش كأحد أكثر ألوان البلاشر رواجاً وتألقاً؛ ليمنح البشرة إشراقة دافئة وطبيعية، كما لو لامستها أشعة الشمس الذهبية. هذا اللون المفعم بالحيوية يقع في منتصف الطريق بين الوردي والبرتقالي، ما يجعله مثالياً لإضفاء لمسة دفء على مختلف ألوان البشرة، من الفاتحة إلى الداكنة. سواء اخترتِه بتركيبة كريمية خفيفة تنساب على البشرة بسلاسة، أو كأحمر خدود بودري بلمسة ناعمة، فإن البلاشر المشمشي يضفي على الوجنتين إشراقاً صحياً ومظهراً نضراً يشع أنوثة وانتعاشاً، كما يتميز بقدرته على إحياء ملامح الوجه وإبراز التوهج الطبيعي؛ ليمنحكِ إطلالة صيفية مشرقة بكل بساطة.

أحمر خدود Cooling Water Jelly Tint – Phreeze من ميلك ميك آب Milk Makeup

أحمر خدود Cooling Water Jelly Tint – Phreeze من ميلك ميك آب Milk Makeup

أحمر خدود Cooling Water Jelly Tint – Phreeze من ميلك ميك آب Milk Makeup يتميز بتركيبته الجل المرطبة والمطاطية التي تدوم طويلاً، وتُستخدم كلون للخدود والشفاه. يمنح هذا التنت الشفاف مظهراً طبيعياً قابلاً للبناء، مع لمسة لونية تشبه الألوان المائية ولا تتلاشى بسهولة. غني بمكونات عناية بالبشرة؛ مثل الكولاجين النباتي والألوفيرا، كما يتميز بتأثير تبريد منعش؛ يمنح البشرة مظهراً صحياً وممتلئاً.

أحمر خدود Blossy Apricot Blush من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

أحمر خدود Blossy Apricot Blush من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

Blossy Apricot Blush من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics هو أحمر خدود مشرق بدرجة لون مشمشي دافئ. تمريرة واحدة من هذا البلاشر البودري المشرق بدرجة المشمش الدافئة؛ وستنعمين بتوهج صحي ومضيء. تركيبته ناعمة حريرية قابلة للبناء، وتمنح البشرة لمسة طبيعية غير لامعة، كما لو كنتِ تحت شمس الصيف. المكونات الرئيسية لهذا المستحضر هو لؤلؤ المياه العذبة والياقوت الصناعي؛ يمنحان توهجاً عاكساً للضوء، ويساعدان في تنعيم البشرة ومنحها مظهراً مشرقاً.

أحمر خدود Blush Filter – Liquid Blush من هدى بيوتي Huda Beauty

أحمر خدود Blush Filter – Liquid Blush من هدى بيوتي Huda Beauty

Blush Filter من هدى بيوتي Huda Beauty هو أحمر خدود سائل خفيف الوزن، غني بأصباغ قابلة للبناء وبتكنولوجيا اللؤلؤ المطحون بدقة؛ ليمنحك توهجاً ناعماً ومشعاً. هدى تتمسك بفكرة الجمال الطبيعي بدون فلاتر، ولهذا طورت تركيبة Blush Filter التي تمتزج بسهولة مع البشرة، وتمنحكِ مظهراً ناعماً وثابتاً؛ بفضل أصباغها المدمجة.

أحمر خدود Amazonian Clay 12-Hour Blush من تارت Tarte

أحمر خدود Amazonian Clay 12-Hour Blush من تارت Tarte

Amazonian Clay 12-Hour Blush من تارت Tarte هو أحمر خدود بودرة نباتي. يتميز هذا المستحضر بتركيبة ناعمة وسلسة تنساب بسهولة على البشرة وتدوم حتى 12 ساعة، ولون غني وطازج يعطي لمسة مضيئة على الخدود، وتغطية قابلة للبناء تندمج بسلاسة مع البشرة بدون خطوط واضحة أو مظهر مبالغ فيه، كما يخفي مظهر العيوب بشكل فوري.

أحمر خدود Confidence In Your Glow – Blush + Bronzer 2-in-1 من إت كوزمتكس IT Cosmetics

أحمر خدود Confidence In Your Glow – Blush + Bronzer 2-in-1 من ات كوزمتكس IT Cosmetics

تألقي بالثقة مع أحمر خدود Confidence In Your Glow – Blush + Bronzer 2-in-1 من إت كوزمتكس IT Cosmetics، هذا المنتج المبتكر الذي يجمع بين أحمر الخدود والبرونزر في تركيبة واحدة كريمية. يأتي بتركيبة علاجية تتكوّن بنسبة 95% من سيروم مركز يحتوي على حمض الهيالورونيك والسيراميدات، وتمتزج مع أصباغ برونزية؛ لمنح البشرة إشراقة طبيعية. متوافر بثلاث درجات شمسية تتكيف مع جميع ألوان البشرة، كما يمنح ترطيباً عميقاً، ويعيد للبشرة إشراقها وامتلاءها الشبابي.