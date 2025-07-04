وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

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توفي سائق قطار بشكل مفاجئ أثناء توقفه بالقطار بمحطة التحرير، مركز بدر بمحافظة البحيرة إثر إصابته بنوبة قلبية وتعطل حركة القطارات لمدة ساعة

السائق " أحمد صلاح رياض درويش" 43 سنة قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومقيم العجوزة الجيزة، وهو سائق قطار المناشى المتجة من محطة إيتاى البارود في طريق لمحطة بشتيل بالجيزة.

وأصيب السائق بإغمائه مفاجئة، بعد توقفه بمحطة التحرير بدائرة مركز بدر بالبحيرة، وتم نقله المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي على السائق تبين وفاته.