شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. مكتب التنسيق يؤكد إتاحة تعديل الرغبات بالموقع - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، إتاحة تعديل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى ضمن أعمال تنسيق المرحلة الأولى، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى وإعادة ترتيب الرغبات مرة أخرى، مشيرا إلى أن على الطلاب ضرورة حفظ الرغبات بعد إدخال التعديلات والتأكد من حفظ الموقع للرغبات الجديدة وفق الترتيب الذى أدخله الطالب.

وتواصل وزارة التعليم العالى جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التى تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة، فى إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتيسير على الطلاب فى تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإتاحة كافة المعلومات التى من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكترونى، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك مع انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.