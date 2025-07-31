شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: التظاهر أمام السفارة المصرية فى تل أبيب محاولة ابتزاز خبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يتابع بأسف بالغ ما يُتداول من تظاهرات مشبوهة أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، فى تصرف يفتقر إلى الحكمة والوطنية ويصب فى خدمة أهداف لا تمت لمصالح الشعب المصرى بأى صلة.

وأضاف السعيد، فى تصريحات له، أن هذه التظاهرات، فى هذا التوقيت الحرج، تمثل استهدافًا مباشرًا لدور مصر الإقليمى ومكانتها التاريخية فى دعم القضية الفلسطينية، ومحاولة يائسة للنيل من موقف الدولة المصرية الثابت فى نصرة حقوق الشعب الفلسطينى، دون مزايدة أو استعراض.

وأكد السعيد، أن مصر ليست دولة تُبتز بالشعارات، ولا يُمارَس عليها الضغط فى الشوارع، سواء داخل الوطن أو خارجه. ومواقفها لا تُفرض عليها من خلال تظاهرات منظمة من جهات تسعى لإشعال الفوضى، بل تُبنى على حسابات دقيقة تحفظ للأمة العربية كرامتها، وتحمى مصالح الشعوب فى زمن تتصارع فيه الأجندات.

وتابع: "نرفض هذه المحاولات المغرضة جملة وتفصيلًا، ونؤكد أن من يسعى للضغط على مصر بتلك الأساليب لا يخدم القضية، بل يسيء إليها فالقوة الحقيقية تكمن فى وحدة الصف، والعمل السياسى الجاد، وليس فى مشاهد استعراضية لا تفضى إلى حل، بل تُستخدم فى أجندات إعلامية لا تمت للواقع بصلة".

واستطرد الحزب: "ندعو أبناء الشعب المصرى الشرفاء فى الداخل والخارج إلى عدم الانجرار وراء هذه الحملات، وأن يثقوا أن الدولة المصرية تقف دائمًا مع الحق الفلسطينى، ولكن بعقل الدولة، لا بعاطفة الشارع وحده".