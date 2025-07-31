شكرا لقرائتكم خبر عن ضباط سابقون بجيش الاحتلال: إسرائيل تُسلح مجرمون لإثارة الفوضى فى غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضباط سابقون بجيش الاحتلال الإسرائيلى أن حكومة نتنياهو تسلح مجموعات بينها مجرمون لإثارة الفوضى فى قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأكد ضباط سابقون فى أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة أمام وزارة الدفاع، أن الحرب مستمرة منذ 22 شهرا دون هدف، مضيفين أن عشرات ممن كرسوا حياتهم لأمن إسرائيل ينادون بوقف الحرب وعودة المختطفين.

وأشاروا "يجب إنهاء الحرب فى غزة وإعادة "المختطفين" والجنود من المعركة، وتوقفوا عن تهديدنا باحتمال حدوث 7 أكتوبر جديد.

وأكدوا أن العلاقات الخارجية لإسرائيل دُمرت بالكامل بسبب الحرب، مشيرين إلى أن الائتلاف الحكومى يروج بأن حماس لم تُهزم لأنه يستفيد من هذه الدعاية.

وأشاروا إلى أن %70 من المبانى فى غزة أصبحت مدمرة والجوع ينتشر فى أنحاء القطاع.