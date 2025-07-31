شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر العربى الاشتراكى: التظاهر ضد مصر من تل أبيب جريمة وطنية تخدم العدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، ما وصفه بـ"التحركات المشبوهة" ضد الدولة المصرية أمام سفارتنا فى تل أبيب، مشددًا على أن التظاهر ضد الدولة المصرية من قلب كيان يحتل أرضًا عربية يُعد فعلًا مرفوضًا ويمسّ الأمن القومى المصرى بشكل مباشر.

وقال الديب فى بيان رسمى "ما جرى فى تل أبيب لا يمكن تبريره بأى حال من الأحوال من يهاجم مصر من داخل كيان غاصب لا يدافع عن فلسطين بل يخدم مصالح العدو بشكل سافر."

وأوضح أن الاصطفاف فى معركة الوعى مع العدو لا يحتمل المناطق الرمادية، وأن ما حدث لا يندرج ضمن حرية الرأى أو التعبير، بل يُعد سلوكًا خطيرًا يمثل خيانة سياسية ووطنية تستوجب الوقوف أمامها بكل حسم.

وأضاف أن مصر كانت وستظل الحصن المنيع للقضية الفلسطينية، داعيًا الجميع إلى التمييز بين من يدعم فلسطين حقًا، ومن يرفع شعارها للتشويش على دور مصر ومواقفها الثابتة فى دعم الشعب الفلسطينى ورفض العدوان على غزة.

وأكد أن التظاهر من داخل "تل أبيب" ضد الدولة المصرية لا يُمكن أن يُفسّر إلا باعتباره محاولة لتشويه صورة مصر فى وقت تخوض فيه معركة دبلوماسية وإنسانية شاقة من أجل وقف إطلاق النار وفتح المعابر ودعم الأهالى فى القطاع.

كما دعا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى إلى عدم الانجرار خلف حملات التشكيك والتأليب التى تُدار على مواقع التواصل الاجتماعى وتستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه الحملات لا تخدم فلسطين ولا تُوقف العدوان، وإنما تُستغل لضرب الداخل المصرى لصالح أجندات جماعة الإخوان الإرهابية.

وختم الديب تصريحه بالتأكيد على أن مصر دولة مؤسسات قوية لا تهتز أمام الضغط أو الابتزاز، وأن موقفها من القضية الفلسطينية واضح وثابت، ولن ينجح أحد فى قلب الحقائق أو تشويه دورها الريادى فى المنطقة.