شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية للهجرة: بدء التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج منتصف ليل اليوم من نيوزيلندا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج سينطلق في منتصف ليل اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، من خلال اللجنة الانتخابية في سفارة مصر بنيوزيلندا، باعتبارها أول دولة يبدأ فيها التصويت نظرًا لفارق التوقيت.

وأوضح حبشي، في تصريحات خاصة لراديو "النيل"، أن وزارة الخارجية قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية في الخارج لحظة بلحظة، والتنسيق الكامل مع البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف الدول.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا وتواصلًا مستمرين مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لضمان الجاهزية الكاملة لكافة مكونات العملية الانتخابية خارج مصر، مؤكدًا وجود 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة، بعضها يضم أكثر من لجنة في الدولة الواحدة.

وقال نائب وزير الخارجية، إن جميع السفارات تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الناخبين، مع توفير التيسيرات اللوجستية والفنية؛ لضمان إجراء الانتخابات بسلاسة ويسر.

واختتم السفير نبيل حبشي، تصريحاته، بدعوة جميع المواطنين المصريين في الخارج إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، باعتباره جزءًا أصيلًا من العملية الديمقراطية، ومظهرًا من مظاهر الانتماء والمواطنة.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، فيما يبدأ تصويت الداخل في الانتخابات أيام 4 و5 من الشهر نفسه، علي أن تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ إعلان النتائج بتاريخ 12 أغسطس علي أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. فيما يتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإداارية