شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: تعاون حماس والإخوان برعاية الاحتلال يكشف مثلث التآمر ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، أن تظاهرات عناصر الحركة الإسلامية أمام السفارة المصرية فى تل أبيب، بغطاء من الاحتلال الإسرائيلى، تكشف عن تعاون مفضوح بين حماس والإخوان والاحتلال، فى مشهد يجسد مثلث التآمر ضد مصر.



وأضاف أن السماح لرئيس الحركة الإسلامية الفلسطينية بالتظاهر وإطلاق تصريحات ضد الدولة المصرية، يعكس أهداف الاحتلال فى إشعال الفتنة واستهداف الدور المصرى المحورى فى دعم القضية الفلسطينية.



وشدد هندى على أن تصدر عناصر إخوانية مشهد التظاهر أمام السفارة المصرية، يحمل رائحة التربص والتناغم مع حملات التشويه الإخوانية، مؤكدًا أن ما جرى اليوم يفضح سيناريوهات تنسيق خفى بين إسرائيل وحماس والإخوان، للرد على موقف مصر الصريح من جرائم الاحتلال.



واختتم بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها بثبات رغم المؤامرات.