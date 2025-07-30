7 فوائد صحية مذهلة عند تناول العنب الغامق يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - العنب الغامق أو البنفسجي ليس مجرد فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي يمكن أن تعزز مناعتك وتقيك من أمراض مزمنة عند تناوله بشكل منتظم.

إليك 7 فوائد مثبتة لتناول العنب الغامق يومياً، وفقاً لما ذكرته صحيفة هيلث لاين الطبية.

يحارب الشيخوخة المبكرة

يحتوي العنب الغامق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأبرزها مركب "ريسفيراترول"، الذي يساعد في حماية خلايا الجسم من التلف ويؤخر علامات التقدم في العمر.

يدعم صحة القلب

يساهم تناول العنب الغامق في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، كما يقلل من مستوى الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يقي من السرطان

بفضل مركبات الفلافونويد والبوليفينولات، يملك العنب الغامق خصائص مضادة للسرطان، خصوصاً سرطان القولون والثدي.

يعزز صحة الدماغ

تشير دراسات إلى أن مضادات الأكسدة في العنب الغامق تحسن التركيز والذاكرة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ مثل الزهايمر.

ينظم سكر الدم

رغم طعمه الحلو، يحتوي العنب الغامق على مركبات تساعد في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، ما يجعله خياراً آمناً لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

يدعم صحة الجلد

يساعد الريسفيراترول في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية ويحارب البثور والالتهابات.

يعزز الهضم ويطرد السموم

بفضل احتوائه على الألياف والماء، يساعد العنب الغامق في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتخليص الجسم من السموم.

نصيحة طبية مهمة

يفضل تناول العنب الغامق بقشره وبعد غسله جيداً للاستفادة الكاملة من فوائده، ويمكن إضافته للسلطات أو تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات.

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