موضة مكياج Guava Girl.. لمسة مشرقة تأسر القلوب في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - في عالم الجمال المتجدد باستمرار، لا تلبث صيحات المكياج أن تتغير لتواكب روح العصر وتعبر عن ذوق الجيل الجديد. وإن كنتِ تبحثين عن لوك صيفي منعش ينبض بالحيوية والرقة، فإن مكياج Guava Girl هو الخيار الأمثل لك. إنه أكثر من مجرد أسلوب مكياج، بل هو احتفال بأنوثتك الطبيعية، بلون الخوخ الوردي النضر الذي يشبه حبة الجوافة الناضجة، بلمسة من النعومة والمرح والانتعاش.

هذا المكياج ليس حكراً على الجيل زد فحسب، بل هو دعوة مفتوحة لكل امرأة تود أن تضيء وجهها بإشراقة طبيعية تشبه غروب الشمس على بشرتها، بإيحاءات وردية دافئة على الخدود والشفاه والجفون. يعبر مكياج Guava Girl عن الثقة بالنفس والبهجة، وهو مثالي لأيام الصيف والرحلات والإطلالات اليومية التي تحتاج إلى لمسة أنثوية لا تنسى.

تطبيق مكياج Guava Girl العصري بخطوات سهلة

إليك التفاصيل الكاملة لتطبيق هذا اللوك العصري بخطوات سهلة ومظهر متوهج يدوم لساعات:

بشرة ناعمة بتأثير الندى (Dewy Skin)

ترطيب البشرة والشفاه جيداً

ابدئي بتحضير بشرتك جيداً باستخدام مرطب خفيف وتأكدي من ترطيب البشرة والشفاه جيداً. اختاري فاونديشن بتركيبة خفيفة أو كريم مرطب ملون (tinted moisturizer) يمنحك تغطية طبيعية. ثم استخدمي القليل من الكونسيلر تحت العين وحول الأنف لتوحيد لون البشرة. الهدف هو الحفاظ على مظهر بشرة طبيعية ومضيئة، خالية من الطبقات الثقيلة.

الخدود بلون الجوافة: لمسة من الدفء

البلاشر الوردي المرجاني هو نجم هذا اللوك، اختاري بلاش كريمي أو سائل بدرجة "guava pink" ووزعيه على تفاحتي الخد. ارفعي اللون قليلاً باتجاه الصدغ لخلق تأثير شبابي ومنتعش. لمزيد من التوهج، يمكنك إضافة نقطة من الهايلايتر السائل على عظمة الخد لتعكس الإضاءة الطبيعية.

ظلال عيون ناعمة بلون الغروب

ظل عيون بلون المشمش

ظل العيون في مكياج Guava Girl يميل إلى درجات المشمش أو الوردي الغائم أو حتى البرتقالي الدافئ. اختاري لوناً واحداً مطفياً أو لامعاً، ووزعيه بخفة على الجفن المتحرك. لمظهر أكثر إشراقاً، ضعي لمسة من الهايلايتر أو الظل الذهبي على زاوية العين الداخلية وتحت عظمة الحاجب.

رموش طبيعية ومحددة

ابتعدي عن الرموش الاصطناعية الثقيلة، ف"Guava Girl" تفضل المظهر الناعم والطبيعي. استخدمي ماسكرا خفيفة تعزز الطول وتفصل الرموش بدون تكتل. يمكنك إضافة خط رفيع جداً من الآيلاينر البني أو النحاسي لتعزيز شكل العين بلطف.

حواجب مشذبة ولكن غير مصقولة

سر جاذبية هذا اللوك في بساطته. اكتفي بتمشيط الحواجب باستخدام جل شفاف أو ملون بدرجة طبيعية، لرفع الشعيرات وتثبيتها من دون رسم واضح أو تحديد صارم.

شفاه الجوافة: نضارة تدوم

أحمر شفاه بدرجات الوردي أو الخوخي

اختاري أحمر شفاه كريمي أو ملمع بلون وردي خوخي، بدرجة الجوافة الطازجة. التركيز هنا على لمسة ناعمة منعشة، لذا يمكنك استخدام أصابعك لربت اللون وتوزيعه بلطف. أو اختيار ملمع شفاف بدرجة خفيفة من الوردي للحصول على لمسة جوسي جذابة.

أفكار إضافية لمكياج Guava Girl:

أضيفي لمسة من الغليتر الوردي أو الذهبي على منتصف الجفن لسهرة صيفية.

استخدمي بودرة خدود بدرجات الجوافة على الأنف لإضفاء لوك شبابي وكأنك عدت للتو من الشمس.

نسقي إطلالتك مع أكسسوارات ذهبية ناعمة وملابس بدرجات الباستيل أو الأبيض.

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أمثلة لنجمات عالميات اعتمدن مكياج Guava Girl

إليك أمثلة لنجمات عالميات اعتمدن مكياج Guava Girl بإطلالات خلابة تجسد هذا اللوك الأنثوي المنعش:

هايلي بيبر (Hailey Bieber): أيقونة الجوافة العصرية

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هايلي تعد من أبرز من روّجن لستايل Guava Girl، بل هي من أوائل من أطلق هذه الصيحة عبر منصات التواصل، وخصوصاً في إطلالاتها الصيفية مع ماركة Rhode Beauty.

ظهرت ببشرة ندية مشرقة، مع لمسات بلاشر وردي خوخي كريمي.

شفاهها اللامعة بلون "peptide pink" أصبحت توقيعاً معروفاً.

ظل عيون وردي ناعم بدون تكلف، ورموش طبيعية تبرز جمال العينين من دون مبالغة.

إطلالتها أقرب ما تكون لتعريف المكياج المنعش، الصحي، والبسيط.

صوفيا فيرغارا (Sofia Vergara): Guava بإحساس دافئ وأنثوي

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في إحدى جلساتها التصويرية الأخيرة، اختارت صوفيا فيرغارا مكياجاً بدرجات الجوافة مع لمسة برونزية تناسب لون بشرتها الدافئ.

استخدمت بلاش وردي خوخي على خديها، ونسقته مع ظل عيون بلون المشمش الذهبي.

الشفاه كانت مزيجاً بين الوردي والنيود اللامع لإبراز الابتسامة الساحرة.

الرموش كانت كثيفة ولكن بطريقة خفيفة ومحددة.

إطلالتها تعكس كيف يمكن لهذا اللوك أن يناسب جميع ألوان البشرة.

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سيلينا غوميز (Selena Gomez): Guava Girl بروح رومانسية

سيلينا غوميز (مصدر الصورة: Ben STANSALL / AFP)



سيلينا عرفت بميلها للمكياج الناعم الرقيق، وقدمت لوك Guava Girl بأسلوب يشبه القصص الرومانسية: