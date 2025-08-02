الامارات | نصيحة من ذهب تُحسّن الهضم وتخفف متاعب القولون العصبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعيداً عن العلاجات التقليدية والأدوية؛ تساعد ممارسة الرياضة على تخفيف متاعب متلازمة القولون العصبي، إذ تعمل على تقليل هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وتفرز هرمونات السعادة في الوقت نفسه، ما يساعد المصابين على التأقلم مع أعراضهم بشكل أفضل، والشعور براحة أكبر بشكل عام، كما أفادت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة في ألمانيا.

وتحسّن ممارسة الرياضة تُحسّن عملية الهضم بشكل عام؛ إذ تُحفّز الدورة الدموية في الأمعاء وتُنظّم حركة الأمعاء، وتُعزّز حركة البراز في حالات الإمساك، كما أنها تساعد على إخراج الغازات بسهولة أكبر، ما يسهم في مواجهة الشعور بالضغط والامتلاء.

وعن الأنشطة المناسبة، أوضحت الرابطة الألمانية أنه ينبغي ممارسة الرياضات، التي تُسبب أقل ضغط ممكن على المعدة والأمعاء مثل المشي لمسافات طويلة والركض الخفيف والسباحة، بالإضافة إلى اليوجا والبيلاتس.

ويتعين على مرضى متلازمة القولون العصبي تجنب الرياضات، التي يتعرض فيها البطن لشد أو ضغط أو صدمات مثل: رفع الأثقال، كمال الأجسام/تمارين تقوية العضلات، الرياضات القتالية، تمارين البطن الشديدة، تمارين القرفصاء الشديدة، الجري السريع، التجديف، ركوب الخيل، التنس، والاسكواش.