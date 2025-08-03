الامارات | 55 محطة إبداعية تُحلّق بمواهب الناشئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»، تواصل ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات «صيفكم ويانا 2025» التي تنظم في مراكزها الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة، لبناء أجيال واعية ومؤثرة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. وطرح مركز ناشئة الذيد 55 نشاطاً وسط أجواء نابضة بالحيوية، في إطار برامجه النوعية التي ينظمها ضمن الفعاليات خلال العطلة الصيفية التي تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، لتمنح منتسبي ناشئة الذيد الفرصة لتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، وتُشكل محطات إبداعية تُحلّق بمواهبهم وإبداعاتهم نحو التميز.

من ناحيته، أكد رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، شهاب العوضي، حرص «صيفكم ويانا»، على توفير بيئة حاضنة للشباب الطموحين، لأجل الاستثمار الأمثل لأوقاتهم في تجربة ملهمة، حتى يكون فصل الصيف فرصة استثنائية لاكتشاف الذات، وتطوير القدرات، وتنمية المعارف وتوسيع الآفاق، عبر برامج تشكل محطات إبداعية تم تصميمها بعد الفهم المتعمق لميول واهتمامات أبناء مدينة الذيد.

وتعرّف منتسبو ناشئة الذيد، إلى فن الريزن ومراحله المتنوعة، وكيفية إضافته بنسب محددة وخلطه مع مواد أخرى لاستخدامه في إنتاج أعمال فنية يدوية. وأظهر المشاركون براعتهم في توظيف تلك التقنية الفنية، في إنتاج أعمال إبداعية تحمل قيمة جمالية، واستخدامها في مجال الديكور المنزلي والمكتبي، علاوة على ورش إبداعية أخرى تنوعت بين الرسم على الزجاج والرسم بالخيط.

أما في مسار الرياضة، فطبق منتسبو المركز مهاراتهم المكتسبة في بطولة كرة الماء التي شهدت تنافساً إيجابياً وتفاعلاً ملحوظاً، إلى جانب المغامرات الشاطئية المتنوعة التي أقيمت بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. كما كان الناشئة على موعد مع رياضات الدفاع عن النفس، إذ تعرّفوا إلى أساسيات رياضة الكاراتيه التي تُعدّ من أهم رياضات الدفاع عن النفس، في إطار حرص المركز على ترسيخ قيم الأخلاق الرياضية العالية واللعب النظيف في نفوس المنتسبين.

ولتعزيز وعي المنتسبين بإجراءات السلامة، شهد مركز ناشئة الذيد برنامجاً تفاعلياً، بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، حمل عنوان «أمن وأمان»، تعرّف المنتسبون من خلاله إلى متطلبات السلامة وكيفية استخدام مطفأة الحريق، إلى جانب التعرّف إلى المعدات المتوافرة في سيارات الإطفاء ومهارات استخدامها.

وشمل صيف ناشئة الذيد شراكات مجتمعية ملهمة رافقت المنتسبين في رحلة من المتعة والمعرفة، إذ فتحت هيئة الشارقة للمتاحف أمامهم أبواب عالم استثنائي من المعرفة بمبادرة «متاحف على الطريق»، بهدف نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، فيما قدّم متحف التاريخ الطبيعي والنباتي، معرضاً متنقلاً بعنوان «تعرف على المتحف» ضم مجسمات وورشاً تُحاكي الطبيعة.