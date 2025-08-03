لايف ستايل

الامارات | شراع الجمال في جميرا

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | شراع الجمال في جميرا 1/2
  • الامارات | شراع الجمال في جميرا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شراع الجمال في جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عشاق البحر، ومحبو ركوب الأمواج من كل مكان، يجدون مقصدهم هنا.. حيث «كيت بيتش» على شاطئ جميرا الذي يعد من أبرز وجهات دبي، في كل المواسم، ليفردوا شراعاتهم، ويمارسوا هواياتهم ورياضاتهم التي تتطلب مهارات خاصة، وتدريباً طويلاً، وليرسم هؤلاء لوحات تزيد الأفق جمالاً، لاسيما مع لحظات الغروب، وليمنحوا الفرصة للآخرين للاستمتاع بهذه المشاهد، والتقاط صور تتزين بألوان سحرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements