اكتشفي أجمل عطور العنبر التي تليق بليالي الصيف.. فخامة تحبس الأنفاس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:58 مساءً - رغم ارتباط عطور العنبر غالباً بأجواء الخريف والشتاء؛ إلا أن تطور تركيباتها الحديثة جعل منها خياراً مثالياً لليالي الصيف أيضاً. فهي تضيف عمقاً ودفئاً محبباً دون أن تكون ثقيلة، وتتمازج بسلاسة مع نسمات الليل ومناسبات المساء.

العطر العنبري الصيفي يتميز بتوازنه، نغمات دافئة وغنية مثل الفانيليا، المسك، والباتشولي، تمتزج مع لمسات مشرقة من الزهور أو الفواكه؛ لتخلق توليفة جذابة تدوم وتلفت الانتباه، دون أن تطغى.

تعرفي إلى مجموعة من العطور العنبرية التي أُعيد ابتكارها؛ لتناسب أجواء الصيف، من خلال تناغم دقيق بين الفخامة والانتعاش؛ لتكوني على ثقة أن عطرك سيترك بصمة راقية في كل أمسية.

عطر For Her - Eau de Parfum Intense من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

عطر For Her - Eau de Parfum Intense من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez هو رحلة عطرية جديدة تحتفي بقوة الأنوثة وثقتها. هذا العطر الجديد، النباتي بالكامل، يعكس حالة من التأمل الداخلي للمرأة التي تعبر عن ذاتها بجرأة وسحر متفرد. وتم ابتكار هذا الإصدار بواسطة العطارة الشهيرة سونيا كونستانت، التي أبدعت العديد من عطور العلامة الأيقونية. بالاستعانة بالتقنيات التقليدية لصناعة العطور مع الذكاء الاصطناعي المتطور، كما تولد توليفة مكثفة من نفحات الـ"شيبر" الكهرمانية، التي ترفع تجربة "For Her" إلى مستوى جديد من العمق والجاذبية.

تبدأ الرائحة بنفحات الخوخ الفاكهية المنعشة المدعومة بلمسة من البرغموت الحمضي. في القلب، تتألق البصمة المميزة من المسك، التي تنسجم مع باقة ساحرة من الزهور البيضاء المشمسة. أما القاعدة، فتغمر الحواس بنغمات الفانيليا الحسية ونفحات نجيل الهند؛ لتخلق أثراً عطرياً خشبياً وكهرمانياً غنياً وعميقاً.

عطر Absolus Allegoria Ambre Samar - Eau de Parfum من غيرلان Guerlain

عطر Ambre Samar من مجموعة Absolus Allegoria من غيرلان Guerlain هو تجسيد للشاعرية والسحر الليلي، الذي تخلقه الطبيعة حتى ضوء القمر الأحمر. تدعوك غيرلان عبر هذا العطر إلى رحلة غامضة ومضيئة في آنٍ واحد؛ حيث تتقاطع الظلال والنور في توليفة تعكس سحر كسوف القمر. وينبعث من العطر أريج كثيف من اللبان والعنبر الرمادي، تتخلله نفحات كهرمانية متوهجة يغلفها الدفء والفخامة. ويضيف مزيج الفانيليا والعسل لمسة حسيّة جذابة تعكس توازناً دقيقاً بين الضوء والظلام. ويبرز العطر أيضاً كرمز لالتزام غيرلان بالاستدامة؛ إذ يحتوي على أكثر من 90% من مكونات ذات مصدر طبيعي، بما في ذلك الشمندر الفرنسي المستخرج من مزارع مسؤولة بيئياً.

عطر Born in Roma Donna Extradose Parfum من فالنتينو Valentino

من قلب مدينة روما الخالدة، وتحديداً عند حلول الليل، تنبثق نسخة جديدة من قصة Born in Roma وهي Born in Roma Extradose من فالنتينو Valentino، تركيبة ترفع الحسية والجرأة إلى أعلى درجاتها. ويقدم هذا العطر تركيزاً هو الأعلى في المجموعة، ممزوجاً بأقصى درجات الجاذبية. ويبدأ العطر بعبق زهري كهرماني يُغمر بالفانيليا الكريمية، تتخلله نغمات آسرة من العصائر؛ ليأسر الحواس في تجربة عطرية لا تُنسى. إنه عطر يحتفل بالهوية الفردية والتمرد على المألوف، ويدعو كل امرأة إلى أن تغوص في عالمها الداخلي، وتعيش بأسلوبها الخاص، المليء بالمغناطيسية والجرأة.



عطر Very Good Girl Elixir Eau De Parfum Elixir من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

Very Good Girl Elixir من كارولينا هيريرا Carolina Herrera هو العطر الأكثر جرأة وسحراً في مجموعة Good Girl؛ حيث يأخذ الطابع الأصلي إلى مستوى جديد من الحسية والكثافة. ويأتي العطر في زجاجة أنثوية بانتقال لوني فخم من الأحمر إلى الأسود، تعكس طابعه الجريء والمغري. كما تتكون تركيبته من مزيج غني وفاخر من الكرز الأسود الحسي، الوردة الحمراء المفعمة بالأنوثة، والفانيليا المشعة التي تضيف لمسة من الدفء والأنوثة الطاغية. إنه عطر يعكس تنوع الأنوثة العصرية، ويحتفل بقوتها ونعومتها في آنٍ واحد.

عطر Bloom – Parfum من غوتشي Gucci

عطر Bloom من غوتشي Gucci هو توليفة زهرية غنية تنبض بالأناقة والفخامة. في قلبه تتلألأ نغمة الياسمين المرجاني، التي تضفي إشراقاً ذهبياً خالداً على الرائحة. وتساهم بتلات مسك الروم في منح العطر عمقاً راقياً ولمسة أنثوية معاصرة. أما القاعدة، فتتكون من مستخلص بلسم بيرو الذي يضفي على العطر بعداً عنبرياً فاخراً، تتعانق معه نغمات الفانيليا الكريمية والمعتقة في تناغم أخاذ بين الحلاوة والدفء والتوابل الخشبية. فهو عطر يُجسد البهجة الزهرية الغامرة بلمسة شرقية أنيقة.