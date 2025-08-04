مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان بياف 2025.. لمسات تفيض جاذبية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:09 مساءً - في ليلة احتفالية مفعمة بالأناقة والنفحات الفنية الراقية، تحوّلت السجادة الحمراء لحفل انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان بيروت الدولي للتكريم "بياف" BIAF إلى عرض حيّ للجمال المتقن والأنوثة الراقية. النجمات تنافسن بإطلالات جمالية آسرة، مزجت بين المكياج المتوهّج وتسريحات الشعر العصرية، ما أضفى على أجواء الافتتاح سحراً خاصاً.

وكما في كل دورة، لم يكن حضور النجمات مروراً عابراً، بل كلّ واحدة حرصت على تجسيد هوية جمالية خاصة بها، وتواكب في الوقت نفسه أبرز صيحات المكياج وتسريحات الشعر لعام 2025. بين الإشراقة الطبيعية التي تفيض نعومة، واللمسات الدرامية المترفة التي تحاكي السجادة الحمراء بجرأتها، رأينا مكياج العيون السموكي بألوان ترابية دافئة، وأخرى اختارت الإضاءة الناعمة؛ لتعزيز ملامحها بأسلوب مشرق ومتوهّج. أما الشعر، فحضر بأناقة لافتة، بين التسريحات المرفوعة التي كشفت عن الملامح بكامل إشراقتها، وتلك المنسدلة على الأكتاف بتموّجات ويفي عريضة، استحضرت معها سحر نجمات هوليوود في زمن السينما الكلاسيكية.

فيما يلي، تستعرض لكِ "الخليج 365" أبرز الإطلالات الجمالية للنجمات في افتتاح مهرجان بياف 2025، التي خطفت عدسات الكاميرات وقلوب الحضور. فأي إطلالة لفتتكِ أكثر؟ شاركينا رأيكِ.

زينة مكي بمكياج وردي مشرق وتسريحة شعر قصير

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أبهرت النجمة زينة مكي عدسات الكاميرا في افتتاح مهرجان بياف 2025، بإطلالة أنثوية تفيض جاذبية؛ حيث أطلت بفستان باللون الوردي نيود، ذي تصميم لافت عند الصدر، ونسقت معه مكياجاً وردياً مشرقاً أبرز إشراقة بشرتها بأسلوب متقن، مزجت فيه بين ظلال الجفون الوردية الناعمة، وبلاشر وردي لامع عزّز من وهج الخدّين، مع لمسة هايلايتر على أعلى الوجنتين وزاوية العين الداخلية، ما منح وجهها بُعداً ثلاثي الأبعاد بلمسة متألقة. إلى جانب أحمر الشفاه الوردي النيود.

وأنهت إطلالتها بتسريحة الشعر القصير المنسدل مع الفرق الجانبي، أطرافها مقلوبة للخارج بأسلوب أنيق يعكس الطابع الكلاسيكي بلمسة معاصرة. تسريحة جاءت متناغمة مع تفاصيل الفستان ونقوشه البراقة، ما منح إطلالتها توازناً مثالياً بين الجرأة والنعومة.

ندى كوسا بمكياج وردي ناعم وتسريحة مبللة

ندى كوسا ملكة جمال لبنان من السجادة الحمراء لمهرجان بياف - صورة خاصة لسيدتي تصوير حسين برجي

بأنوثة راقية، خطفت ملكة جمال لبنان ندى كوسا الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان بيروت الدولي للتكريم بياف 2025؛ حيث أطلت بفستان أزرق سماوي بتصميم عصري بقصّة "هالتر" ملتفّة حول العنق، كشفت برقيّ عن الخصر بأسلوب هندسي ناعم، فيما ازدانت الخامة بالتطريزات البرّاقة التي عكست الضوء ببراعة، وأضفت لمسة ملكية على الإطلالة. واختارت ندى مكياجاً وردياً ناعماً ركّز على البشرة المضيئة، والوجنتين المتورّدتين، مع ظلال عيون هادئة وأحمر شفاه طبيعي يعزّز من جمال ابتسامتها المشرقة. أما تسريحة الشعر، فجاءت مبللة ومشدودة إلى الخلف، ما أضفى انتعاشاً وأناقة كلاسيكية حافظت على توازن الإطلالة بالكامل.

دانييلا رحمة بمكياج مضيء وتسريحة مرفوعة فوضوية

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

في إطلالة جمعت بين الطابع العصري واللمسة الراقية بأسلوب متفرّد. تألّقت النجمة دانييلا رحمة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان بياف 2025، بفستان باللون الأخضر الباستيلي بتدرجات ناعمة، مزيّن بالكامل بخيوط لامعة تنساب مع الحركة، ما أضفى على إطلالتها طابعاً مرحاً وساحراً في آنٍ واحد. أما المكياج، فجاء ناعماً ومضيئاً بامتياز، ارتكز على بشرة نضرة ذات لمسة مخملية، مع ظلال عيون بتدرجات ترابية خفيفة ولمسة من الإضاءة على الزوايا الداخلية، عزّزت سحر النظرة من دون تكلف. أما الشفاه، فاختارتها بلون وردي هادئ يتناغم مع طابع الفستان الباستيلي. وأكملت دانييلا إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب فوضوي، مع خصلات أمامية منسدلة تؤطّر الوجه وتُضفي لمسة عفوية ناعمة.

مايا دياب بمكياج سموكي قوي وتسريحة ويفي مبللة

View this post on Instagram A post shared by BIAF (@biaflebanon)

كالعادة، خطفت النجمة مايا دياب الأضواء على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان بيروت الدولي للتكريم بياف 2025، بإطلالة جمالية جريئة، حملت توقيعها الخاص في عالم التفرّد. فقد اختارت فستاناً لافتاً بنقوش باللونين الأبيض والأسود، بقصّة صدر جريئة ومنحوتة، مزدانة بالترتر البراق. ونسقت مع إطلالتها، مكياجاً سموكياً قوياً، ارتكز على تظليل العيون بتدرجات الأسود والرمادي، مع تحديد دراماتيكي للرموش والحاجبين، بينما حافظت على بشرة برونزية متوهجة وموحّدة، مع شفاه ممتلئة بألوان نيود دافئة، تناغمت مع الطابع العام للإطلالة. واختارت مايا تسريحة الشعر المبلل بأسلوب مموج وغير مصفف بإفراط، ما أضفى طابعاً عصرياً جريئاً يعكس شخصيتها القوية، ويكمّل الفستان المتمرد بتفاصيله.

ريتا حرب بمكياج سموكي دافئ وتسريحة نصف مرفوعة

ريتا حرب في مهرجان بياف 2025- الصورة من المكتب الإعلامي للفنانة



بإطلالة مفعمة بالفخامة والأنوثة، تألقت النجمة ريتا حرب على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان بيروت الدولي للتكريم بياف 2025، بفستان أسود ضيّق بتطريزات ذهبية لامعة وموزعة بتفاصيل هندسية دقيقة، أبرزت قوامها الرشيق وأضافت إلى حضورها لمسة ملكية مشعّة. واختارت مكياجاً سموكي برونزياً عميقاً، ارتكز على تدرجات دافئة عزّزت من جمال عينيها، مع لمسة هايلايتر مشرقة على أعلى الخدين وبشرة مخملية مشدودة. أما الشفاه، فزُيّنت بدرجة نيود مطفأة. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر نصف مرفوعة من الخلف مع خصلات مموّجة بشكل ناعم منسدلة على الظهر، ما أضفى بعداً كلاسيكياً عصرياً لوجهها وأبرز جمال ملامحها بطريقة أنيقة.

إلسا زغيب بمكياج سموكي وتسريحة مموجة

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من جهتها تألقت النجمة إلسا زغيب في افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان بيروت الدولي للتكريم بياف 2025، بإطلالة جمالية اتّسمت بالأناقة الكلاسيكية والأنوثة المرهفة. فقد اختارت مكياجاً سموكياً متناغماً مع تفاصيل إطلالتها السوداء، اعتمد على بشرة نضِرة، وتظليل الجفون بتدرجات ترابية دافئة، ورسْم خط من الكحل الأسود على طول خط الجفون المتحركة، ولمسة ماسكرا كثيفة، أضفت عمقاً إلى النظرة. وأكملت المكياج بأحمر شفاه بني مائل إلى النيود، عزّز أنوثتها بأسلوب بسيط لا يخلو من التأثير. وزينت شعرها الطويل بتسريحة مموجة بتموجات عريضة، منسدلة على الكتفين بأسلوب ناعم وراقٍ، مع فرق وسطي أبرز تناظر ملامح وجهها، ومنحها لمسة من التوازن والجاذبية الهادئة.

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