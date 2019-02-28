“special” ارطغرل “١٣٧” dirilis ertugrul | “كاملة” شاهد هنا...

نواصل معكم زوارنا الكرام متابعة أحداث الحلقة الجديدة من ارطغرل ١٣٧، حيث من المقرر عرض الحلقة الجديدة من ارطغرل ١٣٧ مترجم عبر القناة التركية باللغة الأصلية ومن ثم عرضها على موقع النور بالترجمة المتميزة ونحن حتى عرض الحلقة الجديدة في موعدها الأصلى نصحبكم في جولة خاصة عن جديد ارطغرل الحلقة ١٣٧.

ارطغرل 130، يهاجر أرطغرل إلى سوغوت مع قبيلته وأبنائه حيث يقوم بتنصيب نفسه سيدا باعتباره أمير للقبائل ، حيث تعود لسوغوت حياتهم الخاصة من جديد بعد البطش الذي أصابهم على يد المغول وفي ظل حكم أرطغرل يبنون نظاما اقتصاديا واجتماعيا قائما على مبادئ العدل ومحاسبة الظالم، ثم حالة الحزن التي سادت بسبب وفاة حليمة خاتون زوجة أرطغرل ووفاة زوجة أصفهان حيث بكاء أرطغرل وحزنه الشديد

الحلقة 127، تخلل الحلقة الماضية ورقمها 127 عددا من الأحداث الهامة كهروب إيرين من القلعة في محاولة لإنقاذ غوندور للمرة الثانية للشهادة معه أمام القاضي، ونجاح أرطغرل في دفع فدية ابنه، وبعد أن افتداه بكى غوندور بشدة أمام والده لأنه لم يقدر على تخليص نفسه من الأزمة بمفرده.

الحلقة 126، أيرين تنجح في إنقاذ غوندور من الموت بعد تهديدها للسيدة إبيليغلي بالقتل لو قامت بجرح حبيبها وتأخذه للقلعة للاختباء بعيدا عن أعين القتلة، ويعلم لايس بوجود غوندور بالقلعة ويبدأ دراغوس في نفيذ مهامه ويقوم بخنق الحاكم ينيس حيث اكتشف أن زاغوتش هو دراغوس.

الحلقة 125، اجتماع أرطغرل بالمحاربين في محاولة لإبلاغهم بخطورة الموقف بعد وصول خبر للأمير عماد الدين بمقتل أومور ويحاول إقناعهم بضرورة تحقيق العدالة الإلهية، ويقوم أيضا بإخبار السيد أرتوك بأن الأعداء أصبحوا يحيطون بهم في كل مكان بعد دس السم في دواء من أنقذه عثمان في بداية الحلقة الأولى، كما يؤكد أرطغرل على ضرورة الكشف عن شخصية دراغوس ومعرفة مكان وجوده ليتحقق القصاص.

الحلقة 124، دارت أحداثها حول بحث أرطغرل عن عثمان وسافجي بعد خروجهما للصيد، وعند هجوم المغول عليهما ومحاولة قتلهما استطاع أرطغرل إنقاذهما وتخليصهما في اللحظة الأخيرة، كما قام أرطغرل بحبس ابنه لعدم رده على سؤاله الخاص عن مكان وجوده الليلة الماضية، أخيرا قام ارطغرل بالتحدث لإيبليغي التي جرحته في كتفه لانها اعتقدت تورطه في قتل جنودها.

133يدور المسلسل التركي الأصل حول حقبة زمنية خاصة بالقرن الثالث عشر الميلادي والتي تختص بعرض مقدمات ودوافع العثمانيين وكيفية إقامة دولتهم، يتم ذلك من خلال عرض حياة القائد ارطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة كاي من أتراك الأوغور المسلمين.

كما يعرض المسلسل لمعلومات ووقائع تخص قبيلة كاي إضافة للأحداث الدرامية التي نسخت من وحي خيال الكاتب والمنتج الخاص بالمسلسل، والتي تخدم الأحداث التاريخية بالتأكيد وبشكل يجذب المشاهد .

هذا ويتم عرض المسلسل يوم الأربعاء في تركيا على قناة TRT 1 باللغة التركية، ويتم بعد ذلك عرض الحلقة يوم الخميس عبر كل من قناة دعوة وقناة اليرموك مصحوبة بالترجمة.

في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا

مساءا بتوقيت تركيا في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت السعودية والكويت واليمن والعراق

مساءا بتوقيت السعودية والكويت واليمن والعراق في تمام الساعة 6:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

بتوقيت تونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة 7:00 بتتوقيت القاهرة وسوريا

بتتوقيت القاهرة وسوريا في تمام الساعة 9:00 بتوقيت الإمارات

موقع النور Alnoor TV رابط المشاهدة عبر الموقع الرسمي للمسلسل من هنا

نتابع مع حضراتكم عرض حلقات المسلسل التركي أرطغرل الجزء الخامس، حيث عرض تفاصيل الحلقة المقبلة وبرومو الحلقة الخاص بها، يذكر أن الحلقة 132 من مسلسل قيامة أرطغول قد نالت نسب مشاهدة كبيرة، حيث تبين بعد عرض الحلقة مدى دقة الحبكة الدرامية بالحلقة والتي أوضحت الصراع بشكل كبير.

يذكر أن المسلسل التركي قيامة ارطغرل قد جاء بعد سيل من المسلسلات التركية الهابطة، وقد أثر هذا المسلسل تأثيرا كبيرا على الأتراك رغم الاعتراضات التي قابلته فقد نجح المسلسل بإثارة المشاعر التركية الدينية والقومية بعد أن أعاد تاريخ الأجداد المتمثل في شخصية أرطغرل جد العثمانيين، لذلك لاقى المسلسل نجاحا باهرا داخل وخارج تركيا.

من أكثر الانتقادات التي وجهت لمسلسل قيامة أرطغرل هو عدم الدقة من الناحية التاريخية، حيث التخبط بالأحداث والشخصيات والسنين بالإضافة لتجاهل لدور العرب

انتقاد مشاهد تقطيع الرؤوس التي تخدش المشاعر

من أكثر الانتقادات أيضا الإطالة غير المبررة في بعض اللقطات فقد كان من الإمكان اختصارها لتقليل عدد ساعات الحلقة.

