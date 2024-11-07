عاجل.. القبض على الجريوي و3 آخرين من الجوازات بالتعاون بين رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي

بتنسيق كامل بين كل من البنك المركزي السعودي ورئاسة أمن الدولة، تم إلقاء القبض على المواطن السعودي خالد إبراهيم الجريوي، وذلك بسبب قيامه بالتحايل على أنظمة بنكية في أحد البنوك المحلية، وبالتعاون مع موظف بالبنك، تمكن الجريوي من استخراج تمويل بـ493 مليون ريال بطرق غير شرعية وغير نظامية.

القبض على خالد إبراهيم الجريوي وثلاثة آخرين

حيث قام الجريوي بالتقدم بطلب تمويل، وتضمن الطلب تضمين صكوك عقارية مزيفة وغير صحيحة وبعض العقود الوهمية، من أجل استثمار العقارات من قبل جهات حكومية، وقام موظف البنك بقبول الطلب، والذي رفع بريد إلكتروني لبعض اجهات المختصة في البنك من أجل التمويل، وعقب استلام الجريوي للمبلغ، قام بتحويل 100 مليون ريال خارج المملكة.

اقرأ أيضاً معنا:

كما قام بشراء بعض العقارات وسجلها بأسماء أشخاص من أقاربه، ولك بهدف إخفاؤها، وتم إلقاء على ثلاثة آخرين من منسوبي الجوازات، وهم عبدالرحمن الشمري ونواف الحربي وعبدالله العنزي، وذلك لتسهيل دخول وخروج خالد إبراهيم الجريوي للمملكة بطرق غير نظامية نظير بعض المبالغ المالية، وتم إحالة كافة المتهمين إلى المحكمة المختصة.