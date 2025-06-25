السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن عدة دورات تدريبية ضمن مشروع “مسارات مهنية لتمكين الشباب والشابات” بحضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول عدة دورات تدريبية ضمن مشروع “مسارات مهنية لتمكين الشباب والشابات” في وادي حضرموت.

وشارك في هذه الدورات 80 شابًا وشابة موزعين على أربعة مجالات تدريبية شملت صيانة وكهرباء الدراجات النارية، والخياطة والتفصيل، والتمديدات الكهربائية المنزلية والصناعية في مديريتي سيئون ووادي عمد بالمحافظة؛ بهدف تمكين المشاركين من اكتساب مهارات مهنية تؤهلهم لدخول سوق العمل، بما يسهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي وتحسين جودة حياتهم، إضافة إلى دعم الأسر المحتاجة بموارد دخل ثابتة تسهم في تقليل معدلات البطالة بينهم.

ويأتي هذا المشروع في إطار تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم برامج التأهيل والتمكين المهني، بما يعزز من فرص الاستقرار والاعتماد على الذات، ويواكب احتياجات سوق العمل في مختلف المحافظات اليمنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط