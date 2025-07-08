مؤسسة الملك خالد تتيح التسجيل في منحة «الفرص الخضراء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك خالد فتح باب التسجيل في منحة «الفرص الخضراء» بنسختها الرابعة، مستهدفة جميع المنظمات غير الربحية من مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر موقعها الالكتروني، ويستمر حتى 9 أغسطس 2025م.

وتأتي هذه المنحة مواكبة لجهود المملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع، ودعم الاستثمار الأخضر، وتمكين القطاع غير الربحي من تحقيق الأهداف المنوطة به، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المنحة إلى رفع الوعي بالاقتصاد الأخضر، وتحفيز القطاع غير الربحي على الاهتمام بالتنمية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تكافؤ الفرص واستدامة البيئة، من خلال دعم مالي يقدم للمنظمات والمؤسسات غير الربحية لتنفيذ مشاريع ومبادرات تمكن الفئات الأقل دخلا من اكتساب المهارات الوظيفية، والحرفية، والمهنية، بما يتيح لهم الحصول على فرص خضراء تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.

وتشمل «الفرص الخضراء» وظائف أو مشاريع صغيرة أو ريادية تُنفذ ضمن قطاعات صديقة للبيئة، وتدعم المحافظة عليها وتقليل الأثر السلبي عليها.

ويمكن التقديم على منحة «الفرص الخضراء»، والاطلاع على المبادئ التوجيهية وآلية التقديم عبر الرابط التالي: https://kkf.org.sa/greengrants.