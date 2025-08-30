مهرجان فينيسيا في يومه الثالث:حضور جوليا روبرت للمرة الاولى وتألق هيئة الأفلام السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 04:05 مساءً - مازالت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دورته الـ 82 مستمرة بقوّة، ففي اليوم الثالث شهدنا الكثير من الأحداث اللافتة، بداية من عرض الفيلم السعودي "قصة صالح"، ضمن مجموعة من الأفلام السعودية القصيرة، في الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ولقاء "الخليج 365" الخاص مع صناع العمل، وكذلك عرض الفيلم السعودي القصير "انصراف" للمخرجة جواهر العامري، حيث عبّرت المخرجة عن مدى سعادتها للمشاركة العالمية الأولى للفيلم بمهرجان عريق مثل مهرجان فينيسيا، مروراً بحضور النجمة العالمية جوليا روبرتس للفعاليات، حيث تعد هذه هي المشاركة الأولى لها في تاريخ المهرجان، وذلك من خلال فريق عمل فيلم After the Hunt للمخرج لوكا غوادينينو بالمؤتمر الصحفي وعلى السجادة الحمراء، ووصولاً إلى أبرز إطلالات النجمات التي لفتت الحضور مع التركيز على الدانتيل الناعم، مع مجوهرات فخمة، ومكياج وتسريحات يغلب عليها اللمسة الهادئة.

وفي "الخليج 365"، إليكِ تغطية شاملة بالتفاصيل لكل الأحداث والفعّاليات في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا 2025.

إعداد: هاجر حاتم

لقاء خاص في "الخليج 365" مع زكي العبد الله مصور ومخرج فيلم "قصّة صالح" ومشاركته بمهرجان فينيسيا

المخرج زكي العبدالله من جناح هيئة الأفلام السعودية في فينيسيا - صورة خاصة لسيدتي - تصوير معتز الشافعي



أعرب المصور والمخرج زكي العبدالله عن سعادته البالغة؛ بعرض فيلمه السعودي "قصة صالح"، ضمن مجموعة من الأفلام السعودية القصيرة في الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مؤكداً خلال لقائه مع كاميرا "الخليج 365"، على هامش فعاليات المهرجان، أنه كان متحمساً جداً لرؤية الفيلم في فينيسيا، بعد عرضه أكثر من مرة أمام جمهور مختلف.

وتدور أحداث فيلم "قصة صالح" حول شخصية "صالح"؛ وهو صبي يسكن حي القوع في أم الحمام، بمحافظة القطيف، ويتحمل مسؤولية والده المسنّ عن طريق العمل على دراجته المتواضعة لتوصيل الخضراوات إلى بقالة الحي، وبعد مدة تتراكم عليه المهام، ويواجه ظروف الحياة الصعبة، إلا أنه يستمر في البحث عن حلول ليشتري طبق "الدس" لوالده؛ ليبقيه مستمعتاً طوال اليوم.

جواهر العامري تتحدث لـ "الخليج 365" عن عرض فيلم انصراف في مهرجان فينيسيا السينمائي

تحدثت المخرجة جواهر العامري، خلال لقائها مع كاميرا "الخليج 365"، على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، عن رحلة إنجاز فيلم "انصراف"، مشيرة إلى أنه استغرق أربع سنوات من البحث والكتابة حتى خرج إلى النور، بينما جاءت مرحلة التصوير بشكل أكثر سهولة وسلاسة. وأوضحت أن أصعب المراحل كانت تتعلق بالتحضير الفني، وصياغة النص بما يتناسب مع رؤيتها الإخراجية.

وتدور أحداث فيلم "انصراف" حول مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية اللواتي يُفجعن بوفاة زميلتهن في حادث أليم، فيقررن تأليف أنشودة تأبين لها، لإلقائها في الإذاعة المدرسية، غير أن مديرة المدرسة تقرر منعهن عن ذلك، وتخبرهن بأنهن قد كبرن، ويجب عليهنّ أن يتعظن من الموت، وبدلاً من إلقاء أنشودتهن بالإذاعة المدرسية، تأمر إحداهن أن تستلقي على طاولة؛ لكي تشرح لهن كيفية تكفين الموتى، وهو ما يسبب صدمة للطالبات.

جوليا روبرتس متأثرة في أول مؤتمر صحفي لها بمهرجان فينيسيا

مايكل ستولبارغ، نورا جاريت، كلوي سيفيني، لوكا غوادانيينو، جوليا روبرتس وأيو إيديبيري في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين في ليدو فينيسيا (Michael Stuhlbarg, Nora Garrett, Chloe Sevigny, Luca Guadagnino, Julia Roberts and Ayo Edebiri at the 82nd Venice International Film Festival at Venice Lido). مصدر الصورة: Stefano RELLANDINI / AFP



ترحيب كبير استُقبل به فريق عمل فيلم After the Hunt للمخرج لوكا غوادينينو، خاصةً للنجمة جوليا روبرتس، التي تُعد مشاركتها هذا العام في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ 82، هي الأولى لها على مدار مشوارها الفني الطويل الممتد لعقود.

ووجدت جوليا روبرتس نفسها في مواجهة أسئلة تتعلق بالرسائل التي يطرحها الفيلم، والاتهامات المتعلقة بالاعتداء على النساء، فعندما طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الفيلم يقوض الحركة النسوية، ردّت روبرتس بأنها تأمل أن يفتح الفيلم الباب أمام نقاشات صعبة وضرورية.

ويروي After the Hunt قصة أستاذة فلسفة بجامعة ييل، تُدعى ألما أولسون (جوليا روبرتس - Julia Roberts)، تعيش حياة مستقرة مع زوجها فريدريك (مايكل ستولبارغ)، قبل أن تتفكك، حين تتهم طالبتها (آيو إيديبيري) زميلها القديم وصديقها المقرب هانك (أندرو غارفيلد) بالاعتداء.

ومع تصاعد الأحداث، تجد ألما نفسها، وسط شبكة من قضايا السلطة، النوع الاجتماعي، العِرق، والامتيازات المؤسسية، مضطرة لمواجهة شياطين الماضي واتخاذ قرارات مصيرية.

المُخرج لوكا غوادينينو وأندرو غارفيلد يتحدثان عن After the Hunt بالمؤتمر الصحفي في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

المُخرج لوكا غوادينينو Italian film director Luca Guadagnino (Photo by Tiziana FABI / AFP)



خلال المؤتمر الصحفي، تم استقبال صنّاع العمل بترحاب كبير، خاصة أن هذا الفيلم يعد المُشاركة الأولى للنجمة جوليا روبرتس في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، على مدار مشوارها الفني الطويل الممتد لعقود.

وأوضح مخرج العمل لوكا غوادينينو، عن الفيلم، أنه من المثير أن يكتشف كل إنسان ما يحمله بداخله من دون أن يُدرك بأن حتى الأكاذيب تقول الحقيقة، كما يعرف الجميع في الكثير من الأماكن حول العالم اليوم.

كما أوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أسباب نشاطه السينمائي المُكثف خلال الفترة الاخيرة، مؤكداً أنه شخص نشيط يُحب العمل على الكثير من الأشياء، ويشعر أنه محظوظ في ذلك، ويُقدّر بأن هناك من يرغب في العمل معه.

الدانتيل يفوز في إطلالات اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا 2025

كلوي سيفيني Chloë Sevigny في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 – تصوير يوسف بوهوش - خاص الخليج 365



في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خطفت النجمات الأنظار بخيارات اتسمت بالطابع الكلاسيكي البسيط، حيث جمعت إطلالاتهن بين الأناقة الراقية واللمسات العصرية الهادئة، مما أضفى جواً من التوازن بين الفخامة والبساطة على السجادة الحمراء.

وكان من أبرز الحضور على السجادة الحمراء هي النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts، ومونيكا باربارو Monica Barbaro، إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli، وكلوي سيفيني Chloë Sevigny.

اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا 2025: سحر السينما يلتقي مع بريق المجوهرات الفاخرة

فرحانة بودي في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- مصدر الصورة: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images



واصلت السجادة الحمراء رسم مشهدها الاستثنائي على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا، حيث التقى سحر السينما مع بريق المجوهرات الرفيعة.

والنجمات لم يكتفين بخطف الأضواء بأزيائهن الراقية، بل أضفن لمسات آسرة من الفخامة؛ عبر اختيارات لافتة من أرقى دور المجوهرات العالمية.

من التصاميم الكلاسيكية المرصّعة بالألماس، إلى الأحجار الكريمة النابضة بالألوان، عكست الإطلالات تنوّعاً جريئاً، يجمع بين الحنين إلى أسلوب هوليوود الذهبي وبين الحداثة العصرية في صياغة الحلي، لنشاهد مجموعات رائعة من المجوهرات الفاخرة، على غرار قطع المجوهرات الألماسية من شوبارد Chopard؛ التي اعتمدتها جوليا روبرتس، حيث ارتدت أقراطاً متدلية مرصعة بـ36.15 قيراط من الألماس، وسواراً مرصّعاً بـ44.43 قيراط من الياقوت الأزرق، و22.66 قيراط من الألماس، في مشهد فائق الرقي، بينما اختارت إيزابيلي فونتانا Isabelli Fontana مجموعة من المجوهرات الذهبية ذات تصاميم عصرية، ضمت عقداً بتصميم تشوكر مرصعاً بالألماس، ومجموعة من خواتم الكوكتيل الألماسية، بالإضافة إلى بضعة أساور ذهبية رفيعة ارتدتها بصيحة التكديس.

تسريحات شعر النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الثالث.. بين الأناقة والجرأة

نومي براندو Noemi Brando (مصدر الصورة: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)



في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا 2025 بدورته الـ82، تحوّلت السجادة الحمراء إلى مسرح ينبض بالإبداع؛ حيث تنافست النجمات على تقديم إطلالات جمالية آسرة، جمعت بين الفخامة والرقي من جهة، والجرأة العصرية من جهة أخرى.

مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الثالث.. المكياج الزهري يطغى على إطلالات النجمات

إيزابيل فونتانا Isabeli Fontana في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش - خاص الخليج 365



لا تزال السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تضج بإطلالات جمالية ساحرة؛ تتألق بها النجمات بشكل يومي على هامش فعاليات المهرجان، منهن من يخترن المكياج القوي، ومنهن من يمِلن إلى المكياج الطبيعي؛ الذي يُبرز الملامح من دون تكلف، لكن اللافت أن المكياج الناعم والبسيط هو الموضة الأبرز والأكثر اعتماداً من النجمات، بعيداً عن ألوان المكياج الصاخبة.

