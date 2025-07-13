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افتتاح فرع جديد لمدارس الرياض في مدينة مسك بحي عرقة .. صور

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الرياض - علي القحطاني - افتتح فرع جديد لمدارس الرياض في مدينة مسك (مدينة غير الربحية) بحي عرقة، في العاصمة الرياض.

ويستوعب الفرع الجديد ما يصل إلى 1300 طالب و1600 طالبة، ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعنى بتطوير مهارات الطلبة داخل الصف وخارجه.

ويتضمن البرنامج اللاصفي أنشطة متعددة تشمل اللغة الإسبانية، اللغة الصينية، المسرح، الموسيقى، تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأنشطة .

والجدير بالذكر أن الخطة التوسعية تضمنت إنشاء أكثر من 44 مدرسة في مختلف مناطق المملكة بحلول 2034م، حيث ستتواجد مدارس الرياض في 10 مناطق إدارية، مع افتتاح أول مدرسة للمجموعة خارج مدينة الرياض في عام 2026م.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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