شكرا لمتابعة خبر عن بلدية حائل تُطلق مبادرة لإعادة تدوير المخلفات إلى طعام للحيوانات الضالة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة لافتة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والرفق بالحيوان، أطلقت بلدية حائل مؤخرًا مبادرة نوعية تمثلت في تركيب آلة ذكية تحمل اسم “سُقيا رحمة” داخل عدد من الحدائق العامة، بهدف إعادة تدوير بعض المخلفات وتحويلها إلى غذاء ومياه نظيفة تُقدَّم للحيوانات الضالة، مثل القطط والكلاب.

وتقوم هذه الآلة المبتكرة باستقبال الزجاجات البلاستيكية الفارغة، وبقايا الطعام والمياه، عبر حاويات مُخصصة داخلها، ثم تعمل على معالجة تلك المخلفات وتحويلها إلى وجبات غذائية طبيعية وآمنة، تُوضع بشكل مباشر في أوعية مخصصة بجانب الآلة، ما يُسهم في الحد من الجوع والعطش الذي تعاني منه الحيوانات الضالة في الشوارع.

وأكدت بلدية حائل أن هذا المشروع يأتي ضمن خططها الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بجودة الحياة والاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن التجاوب الشعبي مع المبادرة كان لافتًا، حيث سارع عدد من الزوّار والمواطنين إلى التفاعل معها من خلال تغذيتها بالمخلفات المناسبة.

وبدأت المبادرة في أوائل يوليو الجاري، وتم تنفيذها فعليًا داخل بعض الحدائق العامة بمدينة حائل، على أن يتم تقييم النتائج لاحقًا للنظر في إمكانية التوسع إلى مواقع أخرى داخل المنطقة أو خارجها.