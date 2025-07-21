شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مستودعين للغش في الأغذية وحلويات الأطفال جنوب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة التجارة مستودعين مخالفين للغش في تعبئة وتغليف أغذية وحلويات أطفال منتهية الصلاحية، وضبطت 8 أطنان منتج غذائي فاسد أعدت للتعبئة والتغليف في عبوات تحمل تواريخ صلاحية جديدة، وجرى حجزها ومصادرتها لإتلافها وإحالة المتورطين لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

وداهمت الفرق الرقابية للوزارة المقرين الواقعين في حي العزيزية وحي الخالدية جنوب الرياض، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء.

أختام تستخدم في أعمال الغش

واشتملت الكميات المضبوطة على مكسرات وبقوليات وحلويات وبن قهوة، كما ضُبطت ملصقات تحمل تواريخ صلاحية جديدة وأختام تستخدم في أعمال الغش.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين.

وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.