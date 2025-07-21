شكرا لقرائتكم خبر عن في أول زيارة بعد فصلهما الناجح.. الربيعة يطمئن على التوأم "يارا ولارا" والان نبدء بالتفاصيل

فصل التوأم الملتصق

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.وقال الربيعة في أول زيارة بعد إجراء عملية فصلهما الناجحة: "إنه -بفضل الله تعالى- أصبحت جميع المؤشرات الحيوية للتوأم طبيعية وما زالتا تخضعان للتنفس الاصطناعي في غرفة العناية المركزة".وأشار إلى أن الأمعاء -ولله الحمد- بدأت باستعادة نشاطها بعد العملية، وسيتم تدريجيًا إدخال الطعام من خلال أنبوب متصل من الأنف إلى المعدة ليتم تقديم الغذاء اللازم لهما.وأوضح الربيعة أن التوأم تخضعان للمتابعة الدقيقة ويتم إعطاؤهما المضادات الحيوية لمنع الالتهابات، مبينًا أن حالة الجروح جيدة، وأنه من المحتمل أن يتم رفع التنفس الاصطناعي عن التوأم خلال الأيام الأربعة القادمة -بمشيئة الله-.يذكر أن التوأم كانتا تلتصقان في أسفل البطن والحوض والجزء السفلي للأمعاء الدقيقة والقولون والجهاز البولي والتناسلي وتشتركان كذلك في عظمة الحوض، وتم إجراء عملية جراحية معقدة لفصلهما يوم الخميس 22 محرم الجاري الموافق 17 يوليو الجاري، واستغرقت (12) ساعة ونصفًا تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام.ونُفِّذت على (9) مراحل، وشارك فيها فريق طبي مكوّن من (38) من الاستشاريين والمتخصصين في التخدير، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية للأطفال، والتجميل والعظام، والكوادر التمريضية والفنية.