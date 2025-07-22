الارشيف / اخبار السعوديه

السفارة في دمشق.. إتاحة تراخيص السفر للمستثمرين في المملكة وسوريا

اليوم - الدمام 0 تبليغ

الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
تقديم المستثمرين السعوديين يكون على هذا الموقع.
وبالنسبة للمستثمرين السعوديين يكون التقديم من خلال السفارة في سوريا.
