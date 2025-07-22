شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في دمشق.. إتاحة تراخيص السفر للمستثمرين في المملكة وسوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
تقديم المستثمرين السعوديين يكون على هذا الموقع.
وبالنسبة للمستثمرين السعوديين يكون التقديم من خلال السفارة السعودية في سوريا.
