فحص فواتيرك عبر الإنترنت: استعلام عن فواتيرك برقم الهوية 1447 عبر ناجز اتأكد من كل التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الاستعلام عن الفواتير في السعودية من الأمور الهامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وفي عام 1447، قامت وزارة العدل بتسهيل هذه العملية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية. تقدم بوابة ناجز العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن الفواتير عبر بوابة ناجز

زيارة الموقع الرسمي لبوابة ناجز عبر الرابط المخصص.

تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني.

البحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” واختيار الخدمة المتعلقة بالفواتير.

تحديد نوع الفاتورة المراد الاستعلام عنها (كهرباء، مياه، إلخ).

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كيفية معرفة تفاصيل الفاتورة

يجب على المستخدم إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني. بعد ذلك، يتم الضغط على زر “استعلام” أو “بحث” لعرض التفاصيل، مثل المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق. يمكن للمستخدم طباعة الفاتورة أو حفظها بصيغة PDF للاحتفاظ بها لاحقًا.

تسهل بوابة ناجز الإلكترونية الحصول على معلومات الفواتير بسهولة ويسر، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في المملكة. احرص على متابعة فواتيرك الإلكترونية بشكل دوري للتأكد من كل التفاصيل.