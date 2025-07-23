حساب التابع من مصرف الراجحي.. حساب مجاني بدون رسوم يتيح إدارة الحد اليومي للصرف! الشروط والتفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يتم مساعدة العملاء في الحصول على الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وبسيطة، ويوجد العديد من العملاء الراغبين في التعرف على طريقة فتح حساب التابع من مصرف الراجحي بدون رسوم وأبرز الشروط الخاصة بهذا العمل، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

طريقة فتح حساب التابع من مصرف الراجحي

يوجد مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يتم فتح حساب التابع من مصرف الراجحي ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

تحميل تطبيق الراجحي من جوجل بلاي “من هنا” أو أب ستور “من هنا“. تسجيل الدخول إلى التطبيق. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات. انقر على الحسابات. سوف يتم ظهور الحسابات الخاصة بك. انقر على علامة + المتواجدة أعلى الشاشة. سوف يظهر نوع الحساب حدد الحساب التابع. انقر على تنفيذ. يطلب إدخال البيانات التابع للشخص. يجب التأكد من صحة البيانات. انقر على أوافق على الشروط والأحكام. انقر على التالي. حدد إعدادات الحساب. يطلب تعبئة البيانات وسوف يتم ظهور البيانات الخاصة بالتابع. يجب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور للتابع. انقر على تسجيل.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في مصرف الراجحي

يوجد مجموعة من المستندات التي يجب أم يتم توافرها حتى يتم الموافقة على طلب فتح الحساب من قبل مصرف الراجحي ونحن سوف نوضح لكم هذه الأوراق من خلال السطور التالية:

يجب إرفاق الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.

جواز السفر يجب أن يكون ساري لمدة أقل من 6 أشهر.

تأشيرة العمل الصالحة لمدة تصل إلى 90 يوم.

إثبات محل الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

نموذج التقديم على فتح حساب من قبل مصرف الراجحي.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

حتى يتمكن المواطن السعودي من فتح حساب في مصرف الراجحي يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي أعلن عنها المصرف ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

عمر المتقدم يجب أن لا يقل عن 15 عامًا ويجب أن يمتلك هوية وطنية.

يجب التسجيل رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

المواطن التابع لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن لا يقل العمر عن 18 عامًا.

في حالة أن يريد ولي الأمر فتح حساب لمن هم أقل من 15 عام يجب زيارة أحد فروع المصرف أو من خلال التطبيق ولكن التقديم يكن من خلال ولي الأمر.

يجب تقديم جميع البيانات بدقة لتجنب رفض طلب فتح الحساب.

أتاح بنك الراجحي آلية فتح حساب التابع من مصرف الراجحي حيث إن هذا النوع الأفضل من بين الحسابات التي يقدمها مصرف الراجحي، وفي نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قدمنا لكم التفاصيل الخاصة بهذا الحساب.