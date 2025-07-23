انعدام للرؤية وارتفاع درجات الحرارة حتى المساء! الوطني للأرصاد يكشف توقعات حالة طقس المملكة اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - واصل المركز الوطني للأرصاد مجموعة من التحديثات العامة إلى عدد من السكان المناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية بسبب الحالة الجوية التي لا تزال تسيطر عليها الاضطرابات، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من المعلومات حول توقعات الطقس اليوم في السعودية.

الوطني للأرصاد يكشف توقعات حالة طقس المملكة اليوم

تواصل الحرارة الشديدة تأثيرها على المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض مع احتمالية وجود الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على بعض الأجزاء التي قد تمتد إلى نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، كما قد تصل شبه انعدام الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان مع احتمال سقوط أمطار رعدية مصحوبة بزخات في البرد ورياح نشطة مثير للأتربة.

طقس السعودية اليوم المركز الوطني للأرصاد

سنوضح من خلال النقاط التالية درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية:

المدنية العظمي الصغري الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 43 34 30 رياح نشطة / وأتربة مثارة المدينة المنورة 43 31 25 رياح نشطة الرياض 44 30 15 رياح نشطة / وأتربة مثارة جدة 41 32 80 غائم جزئي / رياح نشطة الدمام 46 32 35 رياح نشطة / وأتربة مثارة أبها 30 19 75 أمطار رعدية / ورياح نشطة تبوك 38 26 50 صحو بريدة 44 26 15 صحو إلى غائم جزئي حائل 41 24 20 صحو إلى غائم جزئي الباحة 29 22 50 سحب رعدية / ورياح نشطة عرعر 40 28 35 صحو سكاكا 39 27 30 صحو جازان 37 32 75 سحب رعدية ممطرة / ورياح نشطة نجران 40 28 40 غائم جزئي / رياح نشطة الخرج 46 31 15 رياح نشطة / وأتربة مثارة المجمعة 42 28 15 صحو وادي الدواسر 46 32 15 عوالق ترابية الدوادمي 41 27 15 صحو إلى غائم جزئي شرورة 44 30 20 رياح نشطة / وأتربة مثارة

درجات الحرارة في المدن بالسعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية درجات الحرارة سواء كانت العظمى والصغرى وأهم الظواهر الجوية التي تشهدها السعودية اليوم:

المدنية العظمي الصغري الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية الطائف 34 24 30 غائم جزئي / رياح نشطة القنفذة 38 29 75 غائم جزئي / رياح نشطة ينبع 42 30 45 رياح نشطة العلا 41 28 30 صحو الأحساء 47 33 15 رياح نشطة / وأتربة مثارة حفر الباطن 46 32 15 رياح نشطة / وأتربة مثارة بيشة 40 31 25 غائم جزئي / رياح نشطة الوجه 35 27 90 ضباب خفيف رفحاء 42 27 15 صحو القريات 39 21 60 رياح نشطة السودة 25 14 75 أمطار رعدية / ورياح نشطة روضة التنهات 46 31 15 رياح نشطة صحراء الدهناء 47 32 15 رياح نشطة / وأتربة مثارة الصمان 47 32 15 رياح نشطة / وأتربة مثارة

الوطني للأرصاد يكشف توقعات حالة طقس المملكة اليوم