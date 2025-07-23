تعديل مهنة عبر توكلنا: بيان أخير للتسجيل المهني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة لتعديل المهنة عبر تطبيق توكلنا، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الخدمات الحكومية. يأتي هذا الإعلان في إطار تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد للأفراد.

خطوات تعديل المهنة عبر توكلنا:

– تحميل التطبيق الرسمي على الهواتف الذكية.

– تسجيل الدخول وتحديث البيانات الشخصية.

– اختيار خدمة تعديل المهنة.

– اختيار المهنة الجديدة ورفع الوثائق اللازمة.

– التحقق من دقة البيانات والموافقة عليها.

اشتراطات الموافقة على طلبات تعديل المهنة:

– وجود المهنة الجديدة في قائمة المهن المسموح بها.

– تطابق البيانات الشخصية مع السجلات الرسمية.

– تقديم الوثائق والمستندات الرسمية.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية تعديل المهنة وتوفير خدمات حكومية مبسطة وفعالة. من المتوقع أن يستفيد الأفراد من هذه الخطوات الجديدة في تحديث بياناتهم المهنية بسهولة ويسر.