مهرجان الرياض للكوميديا يستقطب نخبة من نجوم العالم في أول نسخة

عروض متنوعة

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إطلاق أول نسخة من "مهرجان الرياض للكوميديا".ويقام في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 50 نجمًا من أشهر الكوميديين على مستوى العالم.ويُعدّ المهرجان الأكبر من نوعه عالميًا، ويجمع نخبة من نجوم الكوميديا المعروفين بعروضهم الناجحة على المسارح العالمية ومنصات البث، والحاصلين على جوائز مرموقة في مجالات الترفيه والكوميديا، وذلك في إطار تعزيز مكانة الرياض وجهة رائدة في استضافة الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى.ويمثل المهرجان فرصة فريدة لعشاق الكوميديا في المملكة والمنطقة، من خلال جدول عروض يومية متنوعة تغطي مختلف أساليب الكوميديا، بدءًا من الستاند أب الكوميدي وحتى العروض الحوارية الحية، إلى جانب ورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.