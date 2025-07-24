شكرا لقرائتكم خبر عن التقاضي الإلكتروني.. إجراءات مختصرة تحفظ وقت وجهود المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

ضمانات قضائية

الدمام - شريف احمد - عقدت محاكم المملكة نحو (1.3) مليون جلسة قضائية، ما بين مرئية وكتابية -عن بعد- من خلال خدمة "التقاضي الإلكتروني"، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م.وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت -عن بعد- خلال نفس الفترة أكثر من (524) ألف حكم، فيما بلغ عدد القرارات أكثر من (300) ألف قرار.وتحافظ خدمة "التقاضي الإلكتروني" على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، الذي يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.