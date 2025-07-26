شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أتربة بـ4 مناطق ورؤية شبه منعدمة بطريق جازان الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من طقس حار على الشرقية وشبه انعدام في الرؤية بطريق جازان الساحلي.حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.