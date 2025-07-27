شكرا لمتابعة خبر عن المسند : عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية توافق عودة نجم ⁧‫سهيل‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ عبدالله المسند، أن عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية هذا العام، تتزامن مع ظهور نجم سهيل في قبة السماء الفلكية، وذلك يوم الأحد 24 أغسطس 2025، الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أهلاً بسهيل .. وأهلاً بطلبة العلم”، حيث يعرف ظهور سهيل بانكسار شدة الحر ودخول الخريف.

والجدير بالذكر أن نجم سهيل يعد من أبرز العلامات الموسمية التي تشير إلى تغير المناخ نحو الاعتدال، ما يمنح العودة الدراسية طابعًا مميزًا هذا العام.